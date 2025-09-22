Bola de Ouro 2025: especialistas da ESPN apontam favorito ao prêmio

A espera acabou. Nesta segunda-feira (22), a revista francesa France Football irá revelar o vencedor do prêmio Bola de Ouro. Para a ocasião, o Lance! pediu para os jornalistas Paulo Calçade e Leonardo Bertozzi, da ESPN, palpitarem sobre o possível vencedor do concurso.

De forma unânime, o brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi apontado como franco canditato ao pódio do concurso. Contudo, o companheiro de time Lamine Yamal e Ousmane Dembélé, do PSG, ganharam destaques maiores dos comentaristas.

De um lado, Bertozzi pontuou que a presença do espanhol no Barcelona dificulta a coroação de Raphinha. O comunicador destacou a temporada do brasileiro, mas acredita que ele e Yamal devem dividir votos dos eleitores. Para o comunicador, o prêmio vai para Dembélé.

- O grande favorito é o Ousmane Dembélé. Temos sempre que olhar, em um ano que não tem grandes competições de Seleções, para a Champions League. Ela acaba sendo a grande referência e o PSG foi campeão. Claro, que é um time com o coletivo como destaque, mas se tivesse que destaque um protagonista individual seria o Dembélé. Foi a melhor temporada da carreira dele. Um jogador que amadureceu muito - iniciou Bertoni, antes de completar.

- O Raphinha, falhou na semifinal da Champions e tem dentro do próprio Barcelona um "rival" pelo prêmio, que é o Lamine Yamal. Acredito, que eles vão dividir votos. Pode ser que o Raphinha seja o segundo o terceiro - concluiu.

Por outro lado, Paulo Calçade entende que Yamal deve levar a premiação. Ele também colocou Raphinha e Dembélé no próprio pódio, mas deu destaque para o jovem astro espanhol.

- Acredito que o Lamine Yamal vai levar. É um menino que é fenômeno. Jogou um futebol enorme e decisivo. É um jogador fenomenal. Em Barcelona só tem camisa dele, ele é uma febre, e entendo que ele vai ganhar. Votaria nele também. Meu pódio seria ele, Raphinha e Dembélé - analisou Paulo Calçade.

Bola de Ouro

Nesta segunda-feira (22), Paris será o centro do futebol mundial. A cidade recebe a 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, uma das premiações mais tradicionais e cobiçadas do esporte. Além do prêmio de melhor do mundo, o evento também irá anunciar outros prêmios, como de melhor goleiro e técnico.