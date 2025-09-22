menu hamburguer
Bola de Ouro 2025: especialistas da ESPN apontam favorito ao prêmio

Premiação acontece nesta segunda-feira (22)

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como
imagem cameraYamal e Raphinha estão entre os favoritos para a Bola de Ouro (Foto: (Foto: Divulgação/Barcelona)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
07:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

A espera acabou. Nesta segunda-feira (22), a revista francesa France Football irá revelar o vencedor do prêmio Bola de Ouro. Para a ocasião, o Lance! pediu para os jornalistas Paulo Calçade e Leonardo Bertozzi, da ESPN, palpitarem sobre o possível vencedor do concurso.

De forma unânime, o brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi apontado como franco canditato ao pódio do concurso. Contudo, o companheiro de time Lamine Yamal e Ousmane Dembélé, do PSG, ganharam destaques maiores dos comentaristas.

De um lado, Bertozzi pontuou que a presença do espanhol no Barcelona dificulta a coroação de Raphinha. O comunicador destacou a temporada do brasileiro, mas acredita que ele e Yamal devem dividir votos dos eleitores. Para o comunicador, o prêmio vai para Dembélé.

- O grande favorito é o Ousmane Dembélé. Temos sempre que olhar, em um ano que não tem grandes competições de Seleções, para a Champions League. Ela acaba sendo a grande referência e o PSG foi campeão. Claro, que é um time com o coletivo como destaque, mas se tivesse que destaque um protagonista individual seria o Dembélé. Foi a melhor temporada da carreira dele. Um jogador que amadureceu muito - iniciou Bertoni, antes de completar.

- O Raphinha, falhou na semifinal da Champions e tem dentro do próprio Barcelona um "rival" pelo prêmio, que é o Lamine Yamal. Acredito, que eles vão dividir votos. Pode ser que o Raphinha seja o segundo o terceiro - concluiu.

Por outro lado, Paulo Calçade entende que Yamal deve levar a premiação. Ele também colocou Raphinha e Dembélé no próprio pódio, mas deu destaque para o jovem astro espanhol.

- Acredito que o Lamine Yamal vai levar. É um menino que é fenômeno. Jogou um futebol enorme e decisivo. É um jogador fenomenal. Em Barcelona só tem camisa dele, ele é uma febre, e entendo que ele vai ganhar. Votaria nele também. Meu pódio seria ele, Raphinha e Dembélé - analisou Paulo Calçade.

Bola de Ouro

Nesta segunda-feira (22), Paris será o centro do futebol mundial. A cidade recebe a 69ª edição da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, uma das premiações mais tradicionais e cobiçadas do esporte. Além do prêmio de melhor do mundo, o evento também irá anunciar outros prêmios, como de melhor goleiro e técnico.

Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor em evento no dia 22 de setembro
Troféu do Bola de Ouro, que será entregue ao vencedor no dia 22 de setembro (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

