Jornal francês elege o favorito para vencer a Bola de Ouro; saiba

O jornal "Le Parisien" reuniu opiniões de 12 jornalistas, especialistas em futebol, para eleger o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25 e o resultado não surpreende. Diante das conquistas do Campeonato Francês, da Liga dos Campeões, da Copa da França e, talvez, do Mundial de Clubes, Ousmane Dembélé foi apontado como favorito a vencer a Bola de Ouro, prêmio que será entregue pela Revista "France Football" no dia 7 de agosto.

Além de Dembélé, a eleição do jornal francês aponta Lamine Yamal, do Barcelona, e Vitinha, outro pilar do PSG, no pódio principal para a premiação. Hakimi, também do Paris, e Salah, do Liverpool, fecharam o top cinco. Outro destaque vai para as posições menos prestigiadas de Kylian Mbappé, que ficou em sétimo, e o brasileiro Raphinha, que ocupou apenas a nona posição. Entre os critérios utilizados pelos votantes, estão: desempenho individual, caráter decisivo durante a temporada, desempenhos coletivos e histórico de títulos, além de "classe e fair play".

A classificação final da eleição do Le Parisien (Foto: Reprodução/Le Parisien)

Números de Dembélé e Yamal na temporada 2024/25

Ditos como principais favoritos ao título de melhor jogador do mundo na temporada, Ousmane Dembélé e Lamine Yamal foram protagonistas inquestionáveis durante o último ano do futebol europeu e os números corroboram com essa tese. Ao todo, Dembélé marcou 37 gols e distribuiu 14 assistências em 58 jogos por PSG e seleção da França. Já Yamal anotou 20 tentos e concedeu 19 passes para seus companheiros balançarem as redes em 62 partidas por Barcelona e seleção da Espanha. O atacante francês alcançou uma média de 0,89 participação em gol por jogo, enquanto o jovem espanhol 0,62.

