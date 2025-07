Clubes brasileiros provam força e mostram que podem desafiar europeus no Mundial

O Mundial de Clubes serviu para mostrar que o futebol brasileiro, mesmo sem os mesmos recursos financeiros, consegue competir com as principais potências do continente europeu. O Fluminense chegou até a semifinal e o Palmeiras foi até as quartas de final. Todos os quatro, incluindo Botafogo e Flamengo, passaram de fase e chegaram ao menos às oitavas de final.

continua após a publicidade

Um dado ilustra a profundidade do talento nacional: na fase de oitavas de final do torneio, 117 jogadores brasileiros estavam inscritos por clubes de diferentes países. Para efeito de comparação, a Itália tinha 35 jogadores no mesmo estágio da competição, e a Alemanha, 34.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A disparidade econômica, no entanto, continua sendo um fator determinante. Os quatro representantes do Brasil no Mundial — Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo — somam, juntos, um valor de mercado de aproximadamente 715 milhões de euros, segundo dados atualizados do Transfermarkt. Sozinho, a Inter de Milão, da Itália, tem um elenco avaliado em mais de 770 milhões de euros. Mesmo assim, foi eliminada pelo Fluminense.

continua após a publicidade

Situação semelhante ocorreu com o Chelsea, que possui um elenco estimado em mais de 1,2 bilhão de euros — quase o dobro do valor somado dos quatro brasileiros — e acabou derrotado pelo Flamengo por 3 a 1. Já o Paris Saint-Germain, com um plantel avaliado em cerca de 1,1 bilhão de euros, caiu diante do Botafogo.

AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira (11) do mercado da bola no futebol brasileiro

A discrepância financeira não se limita ao valor de mercado dos elencos. A Liga dos Campeões distribuiu, na temporada passada, quase 2,5 bilhões de euros em premiações. O campeão, por si só, levou cerca de 150 milhões. Na Inglaterra, o clube que vencer a final dos playoffs da Championship (segunda divisão) pode garantir uma receita superior a 230 milhões de euros apenas com o acesso. Já os clubes da Premier League movimentaram cerca de 7 bilhões de euros na última temporada.

continua após a publicidade

Enquanto isso, os clubes brasileiros operam com orçamentos muito mais modestos. Em 2024, o Botafogo, campeão brasileiro, recebeu R$ 48,1 milhões. A soma da premiação paga aos 16 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2024 foi de R$ 540,8 milhões.

Pelo título da Libertadores, o clube também faturou R$ 202 milhões, em um montante total de premiação de US$ 225,9 milhões (R$ 1,13 bilhão) distribuído pela Conmebol na edição anterior do torneio. Ao provar que é possível competir com os gigantes do futebol europeu mesmo em desvantagem econômica, os clubes do Brasil reiteram sua importância histórica e técnica no cenário mundial.