Endrick sofreu uma recaída na lesão muscular na coxa direita e ficará afastado por algumas semanas, segundo informou o The Athletic. A contusão, originalmente sofrida no fim de maio durante a última partida de La Liga, já havia tirado o atacante do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Apesar de estar em fase final de recuperação e ter participado parcialmente de um treino nesta semana em Miami, o jogador voltou a sentir dores e deve seguir afastado do Real Madrid pelas próximas semanas. Endrick realizou sua recuperação na Espanha, alternando entre sessões em casa e no centro de treinamento em Valdebebas, com o acompanhamento de sua equipe pessoal e sob a supervisão dos profissionais do clube.

O plano do Real sempre foi para que Endrick não atuasse pelo clube no Mundial, no qual o clube foi eliminado pelo PSG nesta quarta-feira (9) com goleada para os franceses, uma vez que o brasileiro se recuperava de lesão, mas a recaída prolonga o tempo de espera para ver o atacante de volta aos gramados.

Futuro de Endrick

Endrick em ação pelo Real Madrid diante do Athletic Bilbao, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Ainda de acordo com o The Athletic, fontes próximas a Endrick garantem que sua prioridade segue sendo permanecer no clube merengue, contrapondo as especulações que ele poderia ser emprestado pelo clube merengue.

A ascensão de Gonzalo García é motivo de celebração para a equipe, mas pode representar um dilema para o brasileiro. O jornal "Mundo Deportivo", por exemplo, apontou que o bom momento do atacante pode fazer com que o brasileiro, que se recupera de uma lesão, seja emprestado na próxima temporada.

