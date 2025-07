Nas vésperas da grande final do Mundial de Clubes, alguns jogadores do Chelsea falaram com a imprensa na beira do Sports Illustrated Stadium, em Nova Iorque, onde o elenco fez o penúltimo treino antes da decisão. Levi Colwill, zagueiro dos Blues, fez uma previsão do jogo e deu uma resposta inusitada.

Quando perguntado se o fato de serem consierados as "zebras" da partida, Colwill não pestanejou:

— Sim, definitivamente. Como você disse, se todos pensam que vamos perder, nós não temos nada a perder. Temos que sair lá e jogar o futebol, ser confiantes e tentar surpreender todos — afirmou ao jornalista Zach Lowy.

Enzo Maresca chegou de treinador subestimado a vencedor no Chelsea. O italiano assumiu a equipe no início da temporada após levar o Leicester de volta a Premier League, levou o Chelsea até a quarta colocação e ao título da Conference League.

— Ele definitivamente me deu a confiança que eu precisava. Ele me ajudou muito e permitiu que o time jogasse o seu melhor futebol. Seja taticamente ou apenas nos passando as informações certas antes das partidas, nós realmente acreditamos nele — disse Colwill sobre Maresca.

Das oitavas de final para frente, o Chelsea passou por Benfica, Palmeiras e Fluminense para chegar à final. Do outro lado, o PSG foi mais testado contra gigantes europeus, eliminando Inter Miami, Bayern de Munique e Real Madrid.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e PSG, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x PSG

Final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming)

🕴️ Arbitragem: Alireza Faghani-AUS (árbitro); Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS (auxiliares); Facundo Tello_ARG (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert-ALE (VAR 1) e Tatiana Guzman-NIC (AVAR)

