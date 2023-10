O Corinthians se diz prejudicado por Anderson Daronco no empate em 1 a 1 com o Santos e irá à CBF cobrar o afastamento do árbitro gaúcho. O Timão reclamou do pênalti assinalado em Soteldo cometido por Bruno Méndez, que resultou no gol de empate do Peixe, nos acréscimos.