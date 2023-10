- É chato sempre ter que falar sobre racismo, mas estou preparado para isso. Sempre poder falar quando for necessário. Vou lutar pelas crianças, e que todos os jogadores possam nos ajudar. É muito triste ter que sempre falar sobre racismo, eu gosto de falar sobre futebol. É muito triste. Eu peço força para vocês para seguirmos na luta. E que as crianças do futuro venham a sofrer menos - comentou Vini.