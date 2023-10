A campeã do US Open desta temporada nem precisou de 57 minutos para aplicar 6/0 e 6/1 em cima da adversária e largar bem no Grupo Chetumal. Dentro de quadra, Gauff perdeu apenas nove pontos no primeiro set, decidido em 23 minutos. E mais uma quebra crucial aconteceu a favor da norte-americana no quarto game do segundo set, o que lhe colocou em condição de vencer mesmo sem sustos.