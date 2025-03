Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos, concedeu entrevista ao jornal "Telegraph", e foi questionado sobre a missão que terá na Copa do Mundo de 2026. Os Ianques serão sede da competição junto a Canadá e México, e planejam coroar a evolução do futebol no país com uma campanha surpreendente.

- É emocionante estar aqui por muitas razões, não apenas o desafio em campo, mas o de viver e experimentar uma cultura diferente, com pessoas diferentes. Os EUA sempre foram um país misterioso para mim. A pressão vai estar lá, porque somos anfitriões. Mas é uma pressão bem-vinda. Vamos sentir a adrenalina necessária - afirmou o argentino.

Com uma cultura de triunfos dentro de inúmeras modalidades, o país norte-americano ainda não tem grandes aspirações no futebol. Entretanto, Pochettino recebeu uma responsabilidade além da conta, vinda do presidente do país, Donald Trump, para erguer a taça tão sonhada.

- É um país onde a mentalidade é sobre vencer. Em tudo que os americanos estão envolvidos, eles querem vencer. É algo cultural. Será uma grande pressão. Acho que estamos criando uma atmosfera muito boa. Claro que agora, o presidente quer nos colocar sobre pressão. Isso vai ser bom, e estaremos prontos para entregar - afirmou o comandante.

Pochettino iniciou sua trajetória nos Estados Unidos em setembro de 2024. Contratado para substituir Gregg Berhalter após a Copa América, o treinador apresenta bons números: são cinco vitórias em seis jogos, colocando o time na fase semifinal da Concacaf Nations League. O time enfrenta o Panamá por uma vaga na decisão nesta quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA).

Pochettino teve passagens por Tottenham, PSG e Chelsea antes de chegar aos Estados Unidos (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a contar com 48 seleções. Canadá, México e EUA apresentaram, em junho de 2018, uma campanha para sediar o torneio de forma conjunta. A edição do próximo ano será a segunda a ter jogos realizados nos Estados Unidos; a primeira aconteceu em 1994, cuja terminou com o tetracampeonato do Brasil no Rose Bowl, em Pasadena.