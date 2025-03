Jogador denuncia ataques: ‘Recebo ameaças de morte todos os dias’

Primeiro jogador profissional abertamente gay da Austrália, Joshua Cavallo declarou ao podcast da Fifa que recebe ameaças de morte constantes de torcedores. Meia do Adelaide United, ele diz que a abertura em relação à sua sexualidade trouxe-lhe muita negatividade em campo.

Na conversa, o jogador de 25 anos diz que qualquer outro jogador não aguentaria a pressão que ele sofre por conta da revelação pessoal.

— São várias, várias ameaças de morte que chegam até mim diariamente. O mundo do futebol é um lugar bastante tóxico para ser um jogador abertamente gay. Não é nada que qualquer um conseguiria encarar — disse Cavallo ao Footballers Unfiltered, podcast da Fifpro.

— Estamos muito, muito longe da aceitação neste espaço. Estes são fatores que as pessoas vão considerar ao se declarar e elas podem não ter feito ainda, mas se declarar traz toda a atenção, pressão e negatividade que afetarão o seu desempenho no longo prazo — completou o jogador.

Um dos poucos jogadores assumidamente homossexuais no ambiente masculino do futebol, Joshua publicou um vídeo de anúncio em 2021 para declarar ao mundo sua orientação sexual, além de promover uma série de campanhas sobre a causa LGBTQIA+. No ano passado, ele pediu o namorado Leighton Morrel em casamento no estádio do Adelaide United, o Coopers Stadium.

Joshua Cavallo, atleta do Adelaide United desde 2021 (Foto: AFP)

Apoio de atletas

Quando jogava pelo Vasco, em 2021, Germán Cano foi às redes sociais para enviar uma mensagem ao jogador australiano. O argentino disse que Cavallo é um exemplo e agradeceu por sua coragem. Além disso, ele também ofereceu enviar uma camisa do Cruzmaltino com as cores da bandeira LGBTQ+ ao meia. No futebol internacional, nomes como Piqué e Griezmann também parabenizaram o jogador.