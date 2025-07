O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu detalhes da venda de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O dirigente abriu número do acordo feito com o Patriotas, antigo clube do colombiano, e avaliou o negócio como positivo.

— Ele nos ajudou na negociação. As três pontas se ajudaram. Faço um agradecimento ao Patriotas, que entendeu que ele se tornou esse jogador e se valorizou no Fluminense. Por isso, estamos ficando com a maior parte da parte fixa, com 100% dos bônus e 10% da venda futura, porque acreditamos que ele pode ser vendido mais para frente — disse o presidente.

Jhon Arias em sua coletiva de despedida do Fluminense (Foto: Reprodução)

Jhon Arias deixa o Fluminense rumo à Premier League

Após o Mundial de Clubes, o Fluminense recusou uma primeira oferta dos Wolves, mas aceitou a segunda proposta. O Tricolor vendeu Jhon Arias por 22 milhões de euros (R$ 142,5 milhões), sendo cinco milhões de euros (R$ 32,3 milhões) em bônus.

Nessa negociação, o Fluminense ficará com 16 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões) fixos, enquanto o Patriotas ficará com seis milhões de euros (R$ 38,8 milhões) fixos. O Tricolor terá direito aos valores do bônus caso as metas contratuais sejam cumpridas pelo atleta. Ainda durante a entrevista, Mário complementou que o Fluminense ficará com 70% do valor fixo da venda.

Na quinta-feira (17), Jhon Arias se despediu do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão. Foi o último jogo do colombiano com a camisa tricolor. Ele não entrará em campo para enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, também pelo Campeonato Brasileiro.

