Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo por La Liga
Confira todas as informações do confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol
Rayo Vallecano e Barcelona se enfrentam neste domingo (31), às 16h30 (de Brasília), no Campo de Vallecas, em Madri (ESP), em jogo válido pela terceira rodada de La Liga. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.
O Barça entrou na edição de 2025/26 em bom momento. A equipe de Hansi Flick superou o Mallorca fora de casa na estreia por 3 a 0, e na segunda rodada, conseguiu importante vitória fora de casa frente ao Leganés, após sair perdendo por dois gols. Atualmente, o time está em segundo, com os mesmos seis pontos do líder Villarreal - e do pelotão de trás formado por Real Madrid, Athletic Bilbao e Getafe -, mas com três gols de saldo a menos.
Ficha do jogo
Já o Rayo não teve a mesma sorte. O time estreou diante do Girona e conquistou boa vitória por 3 a 1 na Catalunha. Porém, conciliando o início de jornada com os playoffs da Conference League, os comandados de Iñigo Pérez, entre um jogo europeu e outro, perderam para o Athletic Bilbao pelo placar mínimo no San Mamés. Com 50% de aproveitamento, o clube da capital ocupa a décima colocação.
Tudo sobre o jogo entre Rayo Vallecano e Barcelona, por La Liga (onde assistir, horário, participantes e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Rayo Vallecano x Barcelona
3ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Campo de Vallecas, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔴 Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Pérez)
Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe e Pep Chavarría; Pathé Ciss e Unai López; Isi Palazón, Pedro Díaz e Álvaro García; Jorge De Frutos
❌ Desfalques: Abdul Mumin e Nobel Mendy (lesionados)
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Pedri e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Ferrán Torres
❌ Desfalques: Marc-André ter Stegen e Robert Lewandowski (lesionados)
