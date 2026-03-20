O Bournemouth recebe o Manchester United nesta sexta-feira (20), às 17h (de Brasília), no Vitality Stadium, em partida válida pela 31ª rodada da Premier League, com transmissão ao vivo pelo canal fechado ESPN e pelo streaming Disney+. Rayan fará sua estreia pelo clube após sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. ➡️ Clique para assistir no Disney+

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A única partida de hoje da Premier, que também abre a rodada do futebol inglês, será apitada por Stuart Attwell (ENG) e coloca frente a frente duas equipes em posições distintas na tabela, embora ambas na parte de cima.

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A equipe treinada por Andoni Iraola ocupa o meio da tabela em campanha estável, na 10ª colocação, com 41 pontos após 30 rodadas, resultado de nove vitórias, 14 empates e sete derrotas, além de 43 gols marcados e 43 sofridos. O time liderado por Michael Carrick, por sua vez, segue em ascensão na tabela, na 5ª posição com 54 pontos, fruto de 15 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 54 gols anotados e 41 contra.

Escalações 📋

Rayan deve começar como titular pela ponta direita, próximo ao centroavante também brasileiro, Evanilson. Em sete jogos pelos Cherries, o jovem de 19 anos soma sete partidas, dois gols e uma assistência, com 539 minutos somados, todos na Premier League. Iraola deve escalar a equipe com: Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Ryan Christie; Rayan, Eli Junior Kroupi, Marcus Tavernier; Evanilson.

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Jogadores do Bournemouth celebram gol na partida contra o Wolverhampton, válida pela Premier League, no Vitality Stadium (Foto: Darren Staples/AFP)

Pelos Red Devils, os brasileiros e principais destaques da equipe na temporada, Casemiro e Matheus Cunha, serão titulares, atuando como volante em uma dupla de meio-campo e na ponta esquerda, respectivamente. Ambos também foram convocados para os compromissos do Brasil na Data Fifa de março. Carrick deve escalar o time com: Senne Lammens; Diogo Dalot, Lenny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

Casemiro, do Manchester United, acena para os torcedores ao final da partida da Premier League contra Aston Villa, no Old Trafford (Foto: Oli Scarff/AFP)

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