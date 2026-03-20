Ingleses na Europa: a Premier League continua a impor respeito?

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Os confrontos realizados entre terça-feira, 17, e quinta-feira, 19 de março, definiram os oito melhores times das três principais competições continentais da Europa: a Champions League, a Europa League e a Conference League, e ampliaram o debate sobre a possível superioridade técnica e financeira da Premier League, a primeira divisão inglesa, em relação aos demais campeonatos representados nos torneios.

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A discussão se sustenta na percepção de que a Premier League é a liga nacional mais forte do mundo, líder do ranking das cinco principais competições europeias segundo o coeficiente da Uefa, à frente de Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha) e Ligue 1 (França). No aspecto financeiro, a edição mais recente do estudo anual da Deloitte, publicada em 2026, aponta que metade dos 30 clubes mais ricos do mundo pertence à elite do futebol inglês.

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Essa transformação começou em 1992, quando 22 clubes deixaram a Football League, vinculada à Football Association (FA), para criar um novo modelo estrutural do campeonato inglês, que nos anos seguintes se potencializou com a maximização das receitas. Desde então, os clubes ingleses registraram crescimento significativo, não apenas nacionalmente, com a força da liga, mas também como principal destino de atletas que enxergam na Premier a oportunidade de concretizar seus objetivos profissionais.

Esse cenário se evidencia tanto pela força do chamado "Big Six", grupo dos clubes mais ricos do país, quanto pelo desempenho dos times medianos em comparação aos grandes concorrentes de outras ligas europeias. Esse contexto, por consequência, reflete no desempenho dessas equipes em competições do Velho Continente.

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2025/26 🔢

Em 2025/26, surge a questão sobre o nível de jogo apresentado na bolha inglesa, uma vez que torcedores que cresceram acompanhando a liga têm observado características antes pouco frequentes em campo. Menor tempo de bola rolando, reduzida troca de passes, menor número de gols e, sobretudo, maior ênfase em jogadas de bola parada, seja de lateral ou escanteio, alvo recorrente de críticas da imprensa esportiva local. O Arsenal, líder da competição, exemplifica essa tendência — não que a equipe treinada por Mikel Arteta se restrinja a esse estilo ou jogue de forma desarmônica, mas que se destaca na execução dessas jogadas.

Declan Rice, do Arsenal, comemora ao apito final na partida de volta das oitavas da Champions League contra o Bayer Leverkusen, no Emirates Stadium (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Isso levanta a dúvida sobre se essa estratégia, fortemente baseada nas características das equipes inglesas, pode interferir no desempenho esportivo nos confrontos continentais contra clubes de outros países. O Lance! apresenta a análise após o término das oitavas de final das três competições europeias.

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1️⃣ Champions League 🔵

O mata-mata da Champions desta edição — a segunda após a introdução do formato de fase de liga — já era histórico para a Inglaterra. O país contou com seis representantes nas oitavas de final, após uma primeira fase em que, dos oito classificados diretos, cinco eram ingleses, e posteriormente o Newcastle se classificou via playoffs.

No entanto, ao chegar a esta fase, o desafio se mostrou mais intenso devido ao chaveamento do sorteio. Isso ficou evidente já nos jogos de ida, quando nenhum dos seis clubes ingleses conseguiu vencer seus confrontos: quatro derrotas e dois empates. Coincidentemente, a partir desse momento surgiu a discussão entre os fãs que acompanharam os jogos sobre se a Premier ainda impunha respeito aos adversários estrangeiros.

Os jogos de volta, disputados nos dias 17 e 18, definiram os vencedores e mostraram resultados distintos para os clubes ingleses: Chelsea, Newcastle, Manchester City e Tottenham foram eliminados, enquanto Arsenal e Liverpool avançaram às quartas de final.

Nos confrontos, os ingleses registraram diferenças significativas no placar agregado: 8 a 2 do PSG sobre o Chelsea, 5 a 1 do Real Madrid contra o Manchester City, 8 a 3 do Barcelona diante do Newcastle e 7 a 5 do Atlético de Madrid sobre o Tottenham.

Cada duelo teve particularidades: o Spurs sofreu no jogo de ida, mas terminou com a menor diferença agregada em relação aos rivais; os Cityzens adotaram estratégia arriscada na ida, enquanto os Blues tiveram desempenho irregular nos minutos finais; os Magpies mostraram competitividade na ida, mas não mantiveram o equilíbrio na volta; os Reds se destacaram como os mais dominantes dos ingleses nos jogos em casa, e os Gunners confirmaram o favoritismo esperado desde o início.

Foi a primeira vez que um país perdeu quatro representantes em uma única fase. Outro dado que chamou atenção, ao comparar o desempenho com o das equipes da La Liga, principal concorrente inglesa, mostra que Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid registraram um expressivo três a zero contra a Premier League nas oitavas, com placar agregado de 20 a 9 nas três partidas.

É claro que não se pode avaliar o nível de uma das ligas mais assistidas do mundo baseado em um fenômeno pontual ou nos resultados de alguns clubes. Apoiado no panorama macro nos últimos dez anos da Champions, desde 2015/16, entre 20 finalistas (dois por ano), sete eram ingleses, contra seis espanhóis, dois italianos, dois franceses (PSG) e dois alemães (Bayern de Munique).

A Inglaterra se destacou ao levar a maior variedade de clubes às finais, com quatro diferentes: Liverpool, Tottenham, Chelsea e City. Ao se ampliar a análise para as semifinais, houve dez presenças inglesas distribuídas entre cinco clubes (apenas o Arsenal não chegou à final em 2024/25), 12 espanholas com quatro times, cinco italianas com quatro clubes, seis francesas com três times, seis alemãs com três clubes e uma holandesa (Ajax). Ou seja, mesmo em um recorte mais amplo, a Premier confirma seu status por conta da frequência em fases finais com maior número de representantes.

Vale destacar que, com base no chaveamento desta temporada das quartas de final, ainda é possível vislumbrar uma final inglesa, formada por Liverpool de um lado e Arsenal do outro. A seguir, veja os confrontos da próxima fase da Champions League e suas datas:

Quartas 1:

Paris Saint-Germain x Liverpool Parc des Princes – 08/04 (Quarta) 16:00 Liverpool x Paris Saint-Germain Anfield – 14/04 (Terça) 16:00

Quartas 2:

Real Madrid x Bayern de Munique Santiago Bernabéu – 07/04 (Terça) 16:00

Bayern de Munique x Real Madrid Arena de Munique – 15/04 (Quarta) 16:00



Quartas 3:

Barcelona x Atlético de Madrid Camp Nou – 08/04 (Quarta) 16:00 Atlético de Madrid x Barcelona Metropolitano de Madrid – 14/04 (Terça) 16:00

Quartas 4:

Sporting x Arsenal José Alvalade – 07/04 (Terça) 16:00

Arsenal x Sporting Arsenal Stadium – 15/04 (Quarta) 16:00



Troféu da Champions League durante o sorteio das oitavas de final (Foto: Harold Cunningham/AFP)

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2️⃣ Europa League 🟠

Em 2025/26, dois clubes ingleses estavam entre os selecionados das oitavas de final da Europa League, a segunda competição mais importante do continente europeu. Ambos avançaram: o Aston Villa superou o Lille duas vezes: 1 a 0 fora de casa — sendo o único inglês a triunfar nos jogos de ida nas competições europeias — e por 2 a 0 na volta; já o Nottingham Forest se classificou após perder o primeiro jogo em casa por 1 a 0 para o Midtjylland, vencer a volta fora por 2 a 1 e avançar nos pênaltis. A seguir, confira a configuração das quartas de final da competição:

Quartas 1:

Braga x Betis – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) Betis x Braga – 16/04 (Quinta)

Quartas 2:

Freiburg x Celta – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) Celta x Freiburg – 16/04 (Quinta)

Quartas 3:

Porto x Nottingham Forest – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) Nottingham Forest x Porto – 16/04 (Quinta)

Quartas 4:

Bologna x Aston Villa – 09/04 (Quinta) Aston Villa x Bologna – 16/04 (Quinta)

Nos últimos dez finalistas da Europa League, observa-se um padrão semelhante ao da Champions: sete ingleses, distribuídos entre cinco clubes diferentes; cinco espanhóis, com três equipes distintas; três italianos, com três times; dois alemães com duas entidades; e ainda um francês, um holandês e um escocês — uma diversidade de participantes que, à primeira vista, poderia parecer tão aleatória quanto uma piada de pessoas diferentes se encontrando em um bar.

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3️⃣ Conference League 🟢

Na mais recente e charmosa competição europeia, a Conference League, terceira na escala continental, apenas o Crystal Palace representou a Inglaterra. Com empate de 0 a 0 em casa e vitória por 2 a 1 fora, sobre o AEK Larnaca, os Eagles avançaram à fase seguinte. O que se destaca é, novamente, a diversidade: oito clubes de países diferentes lutando pelo título mais alternativo da Europa. A seguir, confira a configuração das quartas de final da competição:

Quartas 1:

Shakhtar Donetsk x AZ Alkmaar – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) AZ Alkmaar x Shakhtar Donetsk – 16/04 (Quinta)

Quartas 2:

Crystal Palace x Fiorentina – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) Fiorentina x Crystal Palace – 16/04 (Quinta)

Quartas 3:

Rayo Vallecano x AEK Atenas – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) AEK Atenas x Rayo Vallecano – 16/04 (Quinta)

Quartas 4:

Mainz x Strasbourg – 09/04 (Quinta)

– 09/04 (Quinta) Strasbourg x Mainz – 16/04 (Quinta)

Em quatro anos de disputa, a Conference League contou com três finalistas italianos, distribuídos entre dois clubes diferentes; dois finalistas ingleses, também com dois times distintos; um espanhol, um grego e um holandês. No total, nos últimos dez anos nas três competições europeias, somam-se 63 equipes, com 19 presenças inglesas, seja em finais da Conference ou da Europa, ou em pelo menos semifinais da Champions League.

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