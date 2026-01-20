Seis meses após deixar o Fluminense, o nome de Jhon Arias volta a circular como um possível reforço de clubes brasileiros. Além do tricolor carioca, o Palmeiras monitora o atleta. Porém, o colombiano vive um período de baixa no Wolverhampton, que amarga a lanterna do Campeonato Inglês, e a fase discreta reflete diretamente no seu valor no mercado da bola. O atacante registrou uma queda no período e hoje vale menos do que no momento que saiu para a Premier League.

O jogador viveu seus melhores momentos esportivos vestindo a camisa do Fluminense, o que rendeu destaque a ponto de ser contratado em definitivo pelos Wolves em julho, quando a equipe inglesa pagou 17 milhões de euros fixos pelo jogador. Na época, Arias vivia seu auge de valorização e era cotado pela mesma cifra que foi negociado, o que indicou uma venda compatível com o mercado.

Entretanto, ao longo do segundo semestre de 2025, Jhon Arias apresentou uma queda que reduziu seu valor de mercado para 15 milhões de euros, o que corresponde a quase R$ 95 milhões segundo a cotação atualizada. Os valores são do Transfermarkt, plataforma especializada no mercado da bola e em avaliações financeiras de atletas.

O site registrou em 5 de junho a última avaliação de Arias enquanto ainda atuava no Brasil, marcando 17 milhões de euros. Depois, no dia 8 de dezembro, o valor de mercado do atacante foi atualizado para os atuais 15 milhões de euros.

Ao ser vendido para o Wolverhampton, o Fluminense manteve uma prioridade de compra caso o jogador retornasse ao Brasil. Ao lado do tricolor carioca, o Palmeiras também demonstrou interesse na contratação do atleta, apesar de não ter indicativo de avanço de nenhuma das negociações com as equipes.

Jhon Arias está no Wolverhampton desde julho de 2025. (Foto: Reprodução/X/@Wolves)

Arias viveu no Fluminense o auge no mercado

O principal período de evolução de Arias no mercado da bola se deu durante sua passagem pelo Fluminense. O tricolor carioca foi responsável por ajudar na propagação do nome do colombiano e do aumento de suas cifras nas avaliações.

O atacante chegou ao Tricolor das Laranjeiras em 2021 por R$ 3,1 milhões, valor quase 98% menor do que a equipe vendeu quatro anos depois para a Premier League. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, o atacante aumentou seu preço no mercado da bola em 17 vezes, saindo de 1 milhão de euros para 17 milhões de euros no começo do Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho.

Segundo o site, o principal salto na avaliação de mercado do atacante foi do final de 2021 até o fim de 2022, quando subiu 6 milhões de euros em sua cotação. Durante a temporada 2023, Arias seguiu sendo valorizado, principalmente pela campanha histórica do título da Libertadores conquistado no fim daquele ano, quando o camisa 21 atingiu 10 milhões de euros.