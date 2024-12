Centroavante do United provoca Walker após vitória contra o City

O clássico entre Manchester United e Manchester City, vencido pelo lado vermelho da cidade por 2 a 1 não foi quente apenas dentro das quatro linhas. A grande rivalidade teve sequência nas redes sociais entre o centroavante Rasmus Hojlund, dos Red Devils, e Kyle Walker, dos Cityzens.

Durante o confronto, os dois tiveram uma encarada, e o defensor simulou uma cabeçada do adversário em seu rosto, completamente ignorada pelo árbitro Anthony Taylor. A virada no fim do dérbi levou o atacante a provocar seu oponente pela tentativa de forçar uma agressão.

Nas redes sociais, Hojlund publicou uma foto do momento do entrevero, e escreveu um poema cutucando Walker. Veja abaixo:

Hojlund provoca Walker após vitória do United sobre o City (Foto: Reprodução)

Tradução: "Manchester é vermelho, violetas são azuis. Que performance brilhante, e o Oscar vai para..."

⚔️ City 1x2 United: como foi o clássico?

Em campo, o dérbi foi cheio de nuances. Atravessando má fase, o City de Pep Guardiola entrou pressionado, e controlou as ações, abrindo o placar com gol de Gvardiol dentro do terço final da primeira etapa. Porém, mesmo parecendo batido, o United deixou tudo igual com gol de Bruno Fernandes, em cobrança de pênalti aos 43' do segundo tempo; dois minutos depois, Diallo foi lançado, ganhou do goleiro Ederson, bateu sem ângulo e contou com erro do mesmo Gvardiol para virar o confronto e calar o Etihad Stadium.

A derrota fez o City estacionar nos 27 pontos, caindo para a quinta colocação da Premier League, e dar sequência a uma sina de apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. O United, por outro lado, foi a 22 pontos e se distanciou do Z-3, em 13º.

