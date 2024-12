Sheik do Catar volta a mostrar interesse na compra do Manchester United

O Manchester United pode ter uma troca de comando em um futuro próximo. Isto porque o Sheik Jassim, do Catar, reafirmou seu desejo de adquiri o clube, de acordo com apurações da mídia britânica. Além disso, o início da gestão de Jim Ratcliffe, dono do grupo INEOS, não é bem avaliado e a chance do clube ser revendido é crescente internamente.

continua após a publicidade

➡️ Mbappé amplia lista de lesionados no Real Madrid na temporada; confira

Em meio às dificuldades enfrentadas pela atual gestão, Jassim bin Hamad se recoloca como um possível comprador do Manchester United. O sheik perdeu a primeira disputa pelas ações dos Red Devils em outubro de 2023, quando a família Glazer, antiga proprietária, escolheu o bilionário britânico como comprador.

Batalha pelo comando do Manchester United

Jassim bin Hamad e Jim Ratcliffe travaram uma disputa pelas ações do Manchester United até outubro de 2023, quando o bilionário do setor químico foi apontado como novo gestor do clube. Logo, Jassim se retirou das negociações, mas, com a baixa popularidade da gestão INEOS, há uma nova chance de que o objetivo se concretize.

continua após a publicidade

— Se a oportunidade de comprar todo o Manchester United surgisse novamente em algum momento no futuro, é difícil ver que não haveria um grande nível de interesse. Os planos ainda estão lá - afirmou uma fonte do portal SportsMole.

O atual comando dos Red Devils está longe de atrair a simpatia dos torcedores. Além de ter aumentado o preço dos ingressos para jogos, Ratcliffe demitiu parte das pessoas que trabalham no clube e fez comentários depreciativos sobre o futebol feminino.

continua após a publicidade

Na primeira tentativa, Jassim apontou um investimento de 6 bilhões de dólares por 100% das ações do Manchester United, porém, a oferta não agradou os Glazer. Com isso, a aquisição foi realizada de forma minoritária (27,7%) por Jim Ratcliffe, que ainda planeja comprar uma parcela maior do clube no futuro. Porém, os planos podem mudar com a crescente insatisfação e um velho conhecido no horizonte.

Sheik Jassim bin Hamad, interessado em comprar as ações do Manchester United (Foto: AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional