Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 09:09 • Barcelona (ESP)

O futuro de Raphinha no Barcelona segue incerto. Oscilando entre o protagonismo da equipe e o banco de reservas, o brasileiro tem opções em aberto para a próxima temporada do futebol europeu.

Segundo a "Sky Sport", o atacante está dentro dos planos do novo técnico blaugrana, Hansi Flick, para 2024-25. O alemão o considera como um jogador crucial para seu esquema e a forma de jogar que deve implantar na Catalunha, assumindo o lugar de Xavi Hernández.

Entretanto, há o interesse de clubes da Arábia Saudita no futebol do camisa 11. Com contrato válido até o final do primeiro semestre de 2027, a única forma viável de saída seria por uma venda. O ponta-direita tem valor de mercado estimado em 50 milhões de euros (R$ 287 milhões na cotação atual), e com as grandes dívidas de transferências existentes, o Barça pode forçar a venda do atleta.

Raphinha chegou ao Barcelona em julho de 2022, após se destacar na Premier League com o Leeds United. Desde então, são 87 partidas com a camisa blaugrana, tendo anotado 20 gols e 25 assistências. Em 2023-24, marcou tentos importantes, como os três nas quartas de final da Champions League, contra o PSG, mas não conseguiu conduzir seu time à conquista de troféu algum.

Raphinha celebra gol pelo Barcelona na Champions (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)