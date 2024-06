Presidente do Barcelona dispara sobre chegada de Mbappé em Madri: ‘Prefiro o nosso projeto’

Laporta concedeu entrevista nesta terça (4). (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 16:36 • Barcelona (ESP)

A notícia da chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid agiu como uma bomba no mundo do futebol espanhol. Presidente do Barcelona, Joan Laporta deu entrevista nesta terça (4) e alfinetou o modelo de negócios 'caro' dos Merenges: para o dirigente, a filosofia pautada no desenvolvimento de atletas é o ideal.

A entrevista foi dada ao 'Podcast del President', do canal Barça One, e a notícia mais quente no futebol espanhol era a chegada do astro francês para vestir a camisa nove dos Blancos. Mesmo que a transferência tenha sido como agente livre após o final do contrato com o PSG, Laporta defendeu o modelo de gestão do Barcelona, baseado na evolução de jovens talentos de La Masia.

"Como um torcedor do Barcelona, ver Mbappé chegar ao Real Madrid nunca é uma boa notícia. Porém, para ser sincero, prefiro a nossa estratégia de confiar na evolução dos jogadores de La Masia."

Ele concluiu afirmando respeito pelo rival, mas reiterou a convicção pela filosofia do Barcelona.

Laporta e Lamine Yamal, grande esperança do elenco atual do Barcelona. (Foto: Divulgação / Barcelona)

Além da cutucada no rival, Laporta abordou outros pontos na entrevista, como a chegada do treinador Hansi Flick e o planejamento do elenco para 24/25.

FIM DO CASAMENTO COM XAVI E ESCOLHA POR FLICK

Mesmo após o anúncio de que Xavi seguiria no Barcelona após o final da temporada 23/24, a direção optou por voltar atrás na decisão e assinar com o alemão Hansi Flick, ex-Bayern e seleção alemã. Sobre a mudança de rota, Laporta afirmou que as exigências dos técnicos foram cruciais:

"Há uma coletiva de imprensa em que ele muda seu discurso e uma reunião com o diretor esportivo em que ele muda seus pedidos em relação ao elenco. Isso me faz pensar que um novo impulso deve ser dado para tirar o máximo proveito deste elenco."

Nesse contexto, o presidente viu Flick como um nome apropriado para trabalhar as peças que o Barcelona tem no elenco. Ele ainda confirmou que o alemão é um desejo muito antigo da diretoria, inclusive, anterior à contratação de Xavi.

Xavi ao lado de Laporta e Deco, em apresentação no Barcelona. (Foto: Reprodução)

PERSPECTIVA PARA O ELENCO

A grande notícia sobre o tópico foi o desejo pela continuidade de dois importantes valores do elenco: João Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid, e João Cancelo, emprestado pelo Manchester City. Os portugueses, que são alvos de múltiplos clubes na janela de transferências, estão chancelados pela diretoria, que vai fazer de tudo para prorrogar os empréstimos.

"Queremos que (os Joãos) continuem. A situação não mudou. Recebi a notícia do Deco de que Hansi Flick os considera jogadores de grande qualidade."

Ele ainda revelou que Flick desejava contar com Félix desde os anos de Bayern, e que considera o português um jogador de alta qualidade.

João Félix pelo Barcelona. (Foto: Divulgação)

