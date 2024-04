Raphinha elege partida da Champions League como a principal da carreira e faz homenagem a Neymar e Ronaldinho Gaúcho

Raphinha homenageou Neymar em seu primeiro gol na partida contra PSG (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)







Publicada em 10/04/2024 - 18:46 • Paris (FRA)

A noite mágica da Champions League teve como principal figura Raphinha, atacante do Barcelona. Pela ida das quartas de final, o Barcelona venceu o PSG por 3 a 2, com dois gols do brasileiro, e está a um passo da semifinal.

Raphinha já havia marcado o gol da vitória do Barcelona na última partida, pela La Liga, por 1 a 0 diante do Las Palmas. Desta vez, o camisa 11 marcou pela primeira vez na Liga dos Campeões, ajudando os espanhóis a vencerem fora de casa. Em entrevista à TNT Sports, Raphinha elegeu a partida como a principal da carreira.

- Já tive noites boas, mas acho que pela importância do jogo foi a noite mais importante da minha carreira. Mas a última vez que eu estive aqui, com a Seleção Brasileira, também fui muito feliz e consegui fazer dois gols também. Coincidência ou não, mas hoje pela importância do jogo e por ter marcado meu primeiro gol na Champions League, pra mim, foi uma noite especial - comentou.

Antes do apito inicial, um dos maiores ídolos do Barcelona, Ronaldinho esteve presente no gramado e deu abraço no jogador. Em noite de gala, Raphinha homenageou Neymar e o ex-jogador em suas comemorações, destacando a importância do Gaúcho.

- Estava aquecendo e vi no telão que o Ronaldinho estava no campo, então fui cumprimentar. Além de ter sido um grande jogador, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pela proximidade que a gente tem, com meu pai principalmente. Então nada mais justo eu sair do aquecimento para lhe dar um abraço - destacou o brasileiro.

- A comemoração com o Neymar eu já tinha avisado a minha esposa que se eu fizesse um gol aqui dentro eu ia comemorar igual e homenagear ele também - disse.

À frente no placar, o Barcelona pode até empatar para avançar de fase na Champions League. Em caso de empate no agregado, a disputa vai às penalidades. O segundo confronto entre as equipes está marcado para a próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília).

