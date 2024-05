Raphinha é multado por mensagem de apoio ao RS em camisa durante jogo na Espanha

Raphinha pediu orações ao Rio Grande do Sul após marcar gol pelo Barcelona (Foto: LLUIS GENE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 17:57 • Barcelona (ESP)

Raphinha, atacante do Barcelona, foi multado pelo Comitê de Disciplina da Federação Espanhola por mostrar uma camisa com uma mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul. A situação ocorreu após o jogador marcar um gol na partida contra a Real Sociedad.

Na camisa de Raphinha, aparecia a mensagem: "Pray for RS" (Ore pelo RS), com o desenho da bandeira do estado. O atacante recebeu cartão amarelo no jogo e recebeu uma multa de 601 euros (R$ 3,3 mil). O Barcelona também foi multado, em 350 euros (R$ 1,9 mil).

"O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outro motivo derivado das vicissitudes do jogo, levante a camisa e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, siglas, anagramas ou desenhos, qualquer que seja o seu conteúdo ou a finalidade da ação, será sancionado, como autor de infração grave, com multa até 3.000 euros e repreensão, sendo esta registrada pelo árbitro no relatório de arbitragem", traz a regra.

Raphinha é nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O estado foi atingido por fortes chuvas nas últimas semanas e vários municípios ficaram debaixo d'água. Internacional, Grêmio e Juventude tiveram partidas adiadas em torneios nacionais e internacionais.