Arsenal vence Bayer Leverkusen e avança para as quartas na Champions League
Ingleses irão enfrentar o Sporting nas quartas de final
Nesta terça-feira (17), o Arsenal garantiu a classificação para as quartas de final da Champions League. Após empatar por 1 a 1 na Alemanha, os Gunners fizeram valer o fator casa no Emirates Stadium, em Londres, e venceram o Bayer Leverkusen por 2 a 0, com gols de Eberechi Eze no primeiro tempo e Declan Rice na segunda etapa.
Com o resultado, o Arsenal enfrentará o Sporting nas quartas de final. Assim como os londrinos, a equipe portuguesa também avançou nesta terça-feira após aplicar uma virada histórica sobre o Bodo/Glimt.
Como foi o jogo entre Arsenal e Bayer Leverkusen?
Após um jogo de ida tenso, no qual o Arsenal perdia até os minutos finais e contou com um pênalti salvador para empatar, a equipe inglesa tinha a missão de resolver a classificação dentro de casa, diante de sua torcida. Desde os minutos iniciais, os Gunners imprimiram ritmo forte e dominaram as ações.
Apesar do domínio inglês, o Bayer Leverkusen conseguia se segurar e dar trabalho. A equipe alemã montou uma forte barreira defensiva, enquanto o Arsenal atacava com insistência, chegando ao gol diversas vezes e obrigando o sistema defensivo adversário a trabalhar duro. Aos 31 minutos, a equipe chegou perto, mas Blaswich agarrou firme e a bola foi afastada.
A ansiedade tomava conta do estádio, mas foi sanada aos 36 minutos. No campo de ataque, o Arsenal trabalhava a bola. Após um desarme, a bola ficou pipocando pelo ar até sobrar para Trossard, que tocou para Eberechi Eze. O camisa 10 dominou girando com o pé esquerdo e, com o direito, acertou um foguente, sem chance para Blaswich.
Com o gol, os ânimos se acalmaram. O Arsenal era melhor e estava na frente – a combinação perfeita para administrar a partida. No segundo tempo, os jogadores mantiveram a pressão, mas com mais tranquilidade.
Aos 18 minutos, o placar foi alterado novamente. Após cobrança de escanteio, a bola foi afastada, desarmada, cruzada novamente e afastada mais uma vez. No vai e vem, Declan Rice recuperou a bola após um chutão da defesa do Bayer Leverkusen. O meio-campista dominou, invadiu a grande área e bateu no canto de Blaswich, que não teve tempo de reagir.
O Arsenal não pisou no freio. Pouco tempo depois, o terceiro gol quase saiu com Kai Havertz. Após cruzamento, Bukayo Saka cabeceou para o meio, e Havertz empurrou para o gol, mas com a mão. O lance foi corretamente anulado. Na reta final, o Bayer Leverkusen tentou correr atrás do prejuízo, mas teve pouco sucesso.
O que vem por aí?
Após a classificação, o Arsenal volta suas atenções para a grande final da Copa da Liga Inglesa, no próximo domingo, contra o Manchester City, às 13h30 (de Brasília). O Bayer Leverkusen, por sua vez, foca no Campeonato Alemão e enfrenta o Heidenheim no sábado, às 11h30.
