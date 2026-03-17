Fora de casa, PSG atroplea Chelsea e avança na Champions League
Parisienses se garantiram nas quartas por 8 a 2 no agregado
O PSG venceu o Chelsea por 3 a 0, nesta terça-feira (17), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Com ampla superioridade, os parisienses aproveitaram os erros e os espaços cedidos pelos Blues para liquidar o duelo e avançar no agregado por 8 a 2.
O adversário do Paris Saint-Germain sairá do confronto entre Liverpool e Galatasaray. Na partida de ida, os turcos venceram por 1 a 0, com gol de Mario Lemina.
Como foi Chelsea x PSG?
A partida começou com o Chelsea tentando mostrar ímpeto, que logo acabou aos cinco minutos após falha de Mamadou Sarr e gol de Khvicha Kvaratskhelia, que deixou o placar agregado em 6 a 2. Os Blues voltaram a se atirar ao ataque, porém, em um contra-ataque fulminante, Bradley Barcola bateu de bico na bola para ampliar a vantagem do Paris Saint-Germain.
O Chelsea seguiu com presença no ataque, mas sem conseguir passar pela defesa do PSG, principalmente por Safonov, que fez grande intervenção em chute de Cole Palmer. Do outro lado, o Paris Saint-Germain seguia apostando em contra-ataques e levando mais perigo que os donos da casa.
Na segunda etapa, o Chelsea tinha mais presença de ataque, mas Safonov seguiu com boas defesas para seguir sem ser vazado. Depois dos 20 minutos, após roubo de bola no meio-campo, o PSG disparou em mais um contra-ataque que chegou em Mayulu na entrada da área. O jovem dominou e bateu com categoria no ângulo de Robert Sanchez para marcar o terceiro dos parisienses.
Já com o estádio esvaziado, o Paris Saint-Germain controlou a vantagem e consolidou a classificação às quartas de final da Champions League. A equipe francesa vai em busca do segundo título europeu, sendo o segundo consecutivo.
