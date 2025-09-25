Falha de titular do Barcelona contra Real Oviedo viraliza: ‘Tentou ser o Ronaldinho’
Equipes se enfrentam pelo Campeonato Espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona saiu atrás do placar no confronto contra o Real Oviedo, desta quinta-feira (25), fora de casa, pela La Liga. O gol do adversário teve origem em uma falha do goleiro Joan Garcia, que tentou sair do gol de maneira eficáz, mas acabou cometendo um erro crucial.
Técnico da Espanha manda recado para técnico do Barcelona: ‘Não me importo’
Futebol Internacional
La Liga divulga data e horário do próximo Real Madrid x Barcelona
Futebol Internacional
Astro do Atlético de Madrid tem time revelado: ‘Ele é Barcelona’
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o Real Oviedo buscava um lançamento nas costas da defesa do Barcelona. Foi então, que Joan Garcia antecipou a jogada e saiu do gol para cortar a criação da jogada.
Contudo, ao realizar a investida, o arqueiro acabou afastando de maneira equivocada a bola. Após dominar com o joelho, o goleiro tentou um passe no meio de campo, mas cabou errando o gesto técnico. Com o erro, o volante Alberto Reina precisou apenas chutar para marcar. O lance repercutiu de maneira rápida nas redes sociais. Veja abaixo:
Tradução: " O que diabos Joan Garcia está fazendo? Ele está tentando ser o Ronaldinho".
Tradução: "O que o Joan García está fazendo?"
Tradução: "Havia gente, que de maneira não irônica, comparava o Joan Garcia com o Courtois".
Tradução: "Que assistência"
Tradução: "Disseram que “Joan Garcia” era melhor"
- Matéria
- Mais Notícias