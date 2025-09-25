menu hamburguer
Falha de titular do Barcelona contra Real Oviedo viraliza: ‘Tentou ser o Ronaldinho’

Equipes se enfrentam pelo Campeonato Espanhol

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
17:48
AO VIVO Com golaço de cobertura, Oviedo faz 1 a 0 no Barcelona pela La Liga
imagem cameraReal Oviedo abriu o placar contra o Barcelona (Foto: AFP)
O Barcelona saiu atrás do placar no confronto contra o Real Oviedo, desta quinta-feira (25), fora de casa, pela La Liga. O gol do adversário teve origem em uma falha do goleiro Joan Garcia, que tentou sair do gol de maneira eficáz, mas acabou cometendo um erro crucial.

O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o Real Oviedo buscava um lançamento nas costas da defesa do Barcelona. Foi então, que Joan Garcia antecipou a jogada e saiu do gol para cortar a criação da jogada.

Contudo, ao realizar a investida, o arqueiro acabou afastando de maneira equivocada a bola. Após dominar com o joelho, o goleiro tentou um passe no meio de campo, mas cabou errando o gesto técnico. Com o erro, o volante Alberto Reina precisou apenas chutar para marcar. O lance repercutiu de maneira rápida nas redes sociais. Veja abaixo:

Tradução: " O que diabos Joan Garcia está fazendo? Ele está tentando ser o Ronaldinho".

Tradução: "O que o Joan García está fazendo?"

Tradução: "Havia gente, que de maneira não irônica, comparava o Joan Garcia com o Courtois".

Tradução: "Que assistência"

Tradução: "Disseram que “Joan Garcia” era melhor"

