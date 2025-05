Raphinha fez uma temporada pelo Barcelona digna de vencedor da Bola de Ouro. Após conquistar a Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga, o brasileiro renovou seu contrato com o clube até 2028, garantindo mais anos de parceria de ataque com Lewandowski e Lamine Yamal. Em entrevista ao Sport e ao Mundo Deportivo, o brasileiro falou sobre sua renovação e relatou momentos de tensão vividos no Barcelona em temporadas anteriores.

O Barcelona anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a renovação de contrato com Raphinha. O brasileiro, em evidência após grandes atuações na temporada, esticou o vínculo com o clube até o fim do primeiro semestre de 2028. À imprensa espanhola, o brasileiro demonstrou sua felicidade com o acordo.

— Me sinto muito feliz. O clube confiou em mim pela segunda vez. É algo especial, e como jogador, valorizo muito isso. Você precisa de confiança, porque é o lugar onde trabalha. É onde você quer estar e, quando vê que as pessoas confiam em você, é algo especial. Agradeci pela confiança. Não digo que sou torcedor do Barça desde pequeno porque sou brasileiro, mas desde que tive como objetivo ser jogador de futebol, sim, eu queria jogar no Barça. Poder estar aqui e agora renovar meu contrato me dá muita felicidade. Tomara que eu possa encerrar minha carreira aqui — disse Raphinha.

Mas não foi desde que chegou que Raphinha tem essa confiança. Nas duas primeiras temporadas do atacante pelo clube, foram 20 gols em 87 jogos, e grande parte vindo do banco de reservas. Raphinha recebia críticas constantes da torcida e da imprensa e pensou em sair do Barcelona.

Raphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)

— Não fui só eu que pensei nisso, muita gente queria que eu saísse daqui. Muitos torcedores, talvez a diretoria não estivesse contente com o que eu vinha fazendo, muita gente. Eu sou uma pessoa que pensa que, se você não é bem-vindo em um lugar, é melhor não estar ali. Não faz sentido ficar batendo a cabeça na parede. Tenho as coisas claras. Se não queriam que eu estivesse aqui, eu iria embora. Tenho metas pessoais, quero jogar. Talvez, antes de a temporada começar, eu pensasse que não jogaria, mas me conheço. Sei como me cuido, como me dedico à minha profissão e sabia que, quando o treinador mudou, eu teria uma nova oportunidade de mostrar meu potencial e meu jeito de trabalhar. Isso me fez pensar em ficar. O míster me ligou e disse que contava comigo. Essa ligação foi muito importante porque mudou a minha maneira de pensar. A única pessoa que podia me segurar era ele, e ele fez isso — revelou Raphinha.

O brasileiro ainda afirmou que não esperava tamanho sucesso na temporada:

— Sinceramente, eu não esperava. Os objetivos pessoais que eu tinha estavam abaixo desses números. Marcar todos esses gols, dar todas essas assistências e ajudar o time me deixa muito feliz. No fim das contas, é fazer história. Foi a melhor temporada da minha vida, tanto em metas pessoais quanto em nível coletivo.

🔢 Números de Raphinha na temporada 24/25 pelo Barcelona

⚽ 56 jogos

⌛ 4.598 minutos em campo

🥅 34 gols marcados

📤 23 assistências

✅ 40 vitórias

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga

