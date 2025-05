Barcelona anuncia renovação de contrato com Raphinha

O Barcelona anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a renovação de contrato com Raphinha. O brasileiro, em evidência após grandes atuações na temporada, esticou o vínculo com o clube até o fim do primeiro semestre de 2028.

- Quero agradecer a todos pelo carinho. Eu renovei meu contrato e estou muito feliz. Quero ficar aqui por muitos, muitos anos mais. Visca el Barça, sempre! - declarou o jogador.

O acordo entre as partes já era previamente desejado. Joan Laporta e Deco, respectivos presidente e diretor de futebol dos Blaugranas, haviam manifestado a vontade de manter o atleta no elenco, e conseguiram concretizar a negociação antes do último jogo da temporada. Os dois mandatários estiveram presentes no ato da reunião que firmou o acerto.

Raphinha chegou ao Barcelona no verão europeu de 2022, depois de se destacar com a camisa do Leeds United. À época, a transação custou mais de R$ 300 milhões aos cofres espanhóis. Porém, não conseguiu se firmar como titular sob o comando de Xavi Hernández, passando boa parte da última temporada no banco de reservas.

Com a saída do ex-jogador e a chegada de Hansi Flick à área técnica, tudo mudou. O camisa 11 mudou sua posição e estilo de jogo, e viveu uma temporada mágica, sendo crucial na Tríplice Coroa nacional: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga.

🔢 Números de Raphinha na temporada pelo Barcelona

⚽ 56 jogos

⌛ 4.598 minutos em campo

🥅 34 gols marcados

📤 23 assistências

✅ 40 vitórias

🟰 7 empates

❌ 9 derrotas

🏆 Títulos: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga

