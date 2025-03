Titular incontestável e postulante ao prêmio de melhor do mundo em 2025. Raphinha pensou em deixar o Barcelona na temporada passada. Com mais momentos de baixa do que alta, o atacante não vinha se adaptando ao clube catalão e cogitou encontrar novo destino.

— Meu pós-Copa América foi bem conturbado. A cada dia saia uma notícia que eu ia para um lado, para o outro, e eu também estava cogitando sair do Barcelona por ser algo que eu não me sentia bem pessoalmente. As coisas não davam certo, eu vim de uma temporada abaixo do que eu poderia entregar e ver as pessoas pedindo para ir embora, que não servia para o clube, a cada dia uma notícia de que você sairia. Eu acabei cogitando isso — disse Raphinha ao "ge" sobre deixar o Barcelona.

— Depois da Copa América, o Hansi ligou para mim e falou para eu me apresentar para treinar antes de tomar qualquer decisão, que ele queria conversar e contava comigo. Esse foi um ponto importante na decisão de ficar. Conversando com a minha esposa, falei para ela que se ele fosse um cara justo e visse os jogadores pela entrega nos treinos, eu daria uma semana para ele gostar de mim como jogador e que ele não se arrependeria disso. Acho que deu certo — acrescentou.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha (Foto: Haitham Al-Shukari/AFP)

Raphinha não só desistiu da ideia de deixar o Barcelona, como também se tornou o protagonista do time comandado por Hansi Flick. Seus números são assustadores, no bom sentido. Ao todo, são 45 participações para gols em 42 jogos, sendo 27 tentos e 18 assistências.

A boa fase também reflete na Seleção Brasileira. Com o gol marcado frente a Colômbia na última rodada, o atacante chegou a cinco nas Eliminatórias, figurando assim, a segunda colocação da artilharia, atrás apenas de Lionel Messi. Vale citar que o argentino não foi convocado, ou seja, Raphinha pode assumir o topo ainda nesta Data Fifa.

Raphinha desfalca Barcelona contra o Osasuna ❌

Raphinha irá desfalcar a equipe catalã em jogo importante do Campeonato Espanhol, contra o Osasuna, dia 27. Isso porque o esperado era que ele fosse amarelado contra a Colômbia e, consequentemente, liberado com antecedência para retornar ao Barça. O atacante, porém, não foi advertido e estará em campo contra a Argentina, no dia 25.