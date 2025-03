Barcelona goleia Wolfsburg na Champions Feminina e encaminha vaga na semifinal

O Barcelona goleou o Wolfsburg por 4 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina, nesta quarta-feira (19). Com o resultado, a equipe catalã se aproxima de uma vaga na semifinal da competição.

Como foi o jogo entre Wolfsburg e Barcelona?

Com um início de amplo domínio, o Barcelona Bonmatí arrancou pelo lado direito e cruzou na área para Ewa Pajor chegar dividindo a bola com Dijkstra e abrir o placar aos 25 minutos. Na sequência, Alexia Putellas e Pajor tiveram outras oportunidades, mas pararam na goleira Borbe, e o placar ficou barato.

No segundo tempo, o Barcelona não perdeu tempo e precisou de apenas quatro minutos para Irene Paredes receber um cruzamento na área e desviar para o fundo das redes. Três minutos mais tarde, as culés arrancaram em um grande contra-ataque com Bonmatí puxando a equipe pela esquerda, virando o jogo para Salma Paralluelo dominar, cortar a marcação e finalizar de canhota para ampliar o marcador. O Wolfsburg chegou a descontar com gol de cabeça de Minge após cobrança de escanteio. Mas no fim, Schertenleib aproveitou um erro na saída de bola das alemãs, driblou Lattwein e finalizou no ângulo para dar números finais ao confronto.

O que vem aí para Wolfsburg e Barcelona?

No domingo (23), o Barcelona faz o clássico contra o Real Madrid, às 8h (de Brasília), pela Liga Iberdrola. Por outro lado, o Wolfsburg só volta a campo para enfrentar o Barcelona, pelo duelo de volta das quartas de final da Champions League Feminina, na quinta-feira (27), às 14h45 (de Brasília).

