Barcelona não terá Raphinha em jogo adiado por La Liga; entenda

Principal nome do Barcelona na temporada, Raphinha irá desfalcar a equipe catalã em jogo importante do Campeonato Espanhol. Isso porque o esperado era que ele fosse amarelado contra a Colômbia e, consequentemente, liberado com antecedência para retornar ao Barça. O atacante, porém, não foi advertido e estará em campo contra a Argentina, no dia 25.

Por conta do falecimento de um dos médicos do clube, a partida entre Barcelona e Osasuna precisou ser remarcada para o dia 27 de março, quinta-feira pós-Data Fifa. O dia não afeta tanto aos jogadores europeus, visto que os jogos das principais seleções acabam na segunda, dia 24. O mesmo não se aplica aos sul-americanos.

Nomes como Julián Alvarez, Raphinha, Vini Jr, Rodrygo, Darwin Núñez, entre outros, só estarão liberados de suas seleções no dia 26 de março. Isso se deve ao fato de que todas as seleções da América do Sul irão jogar na noite de terça, dia 25. O mais afetado será Raphinha, que perderá o duelo adiado contra o Osasuna.

Havia expectativa interna por parte do Barcelona de que Raphinha receberia um cartão amarelo, já que estava pendurado. Isso acabou não acontecendo, com o brasileiro evitando infrações visando o clássico, e importante duelo, contra a Argentina. Sendo assim, não retornará a tempo do jogo de La Liga.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra o Estrela Vermelha, pela Champions League (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Líder ao lado do Real Madrid, o Barcelona terá ,contra o Osasuna, a chance de voltar ao topo isolado do Campeonato Espanhol. Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer no dia 8 de março, mas acabou adiada. O Barça tentou mudar a data para contar com Raphinha, mas a federação recusou. Ronald Araújo, do Uruguai, também será baixa.