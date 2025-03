Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, recebeu uma má notícia após o confronto entre Espanha e Holanda. O defensor da Fúria foi substituído ainda na etapa inicial do empate por 2 a 2 entre as equipes, devido a uma entorse no tornozelo, e se tornou dúvida para o técnico Luis de la Fuente.

Minutos após o apito final, a comissão já definiu um novo nome para o provável desfalque. Mario Gila, da Lazio, foi chamado e se apresentará diretamente em Valencia dois dias antes do duelo de volta contra a Laranja Mecânica, pelas quartas de final da Liga das Nações.

💎 Como se deu a lesão de Pau Cubarsí, joia do Barcelona?

O lance que gerou a lesão de Cubarsí aconteceu antes dos 30 minutos do primeiro tempo, em choque com Memphis, meio-campista da Holanda e craque do Corinthians. Após a dividida, Fabián Ruiz se aproximou do defensor e fez um gesto de substituição para o banco de reservas; o zagueiro ainda aguentou mais de dez minutos, mas concordou com a troca e deixou o campo de jogo para dar lugar a Dean Huijsen, que fez sua estreia com a camisa espanhola.

Cubarsí está andando com um certo incômodo, mas não parece nada sério. Para agora, cremos que ele esteja em condições para o domingo, mas caso não se recupere, teremos o reforço de Mario Gila, que se junta ao grupo nesta sexta-feira (21) - afirmou De La Fuente.

O jovem de apenas 18 anos deve fazer novos exames para saber a gravidade da contusão. A situação preocupa a torcida do Barça, visto que Iñigo Martínez e Andreas Christensen também estão no departamento médico - o dinamarquês em fase final de recuperação -, e Ronald Araújo é dúvida para o jogo contra o Osasuna, marcado para dois dias depois da Data Fifa e válido por La Liga.

O empate entre Espanha e Holanda deixou toda a definição para o domingo (23). Quem vencer o embate no Mestalla se classifica para a semifinal da Nations League; uma nova igualdade no marcador indicará a prorrogação e, se necessário, as penalidades. Quem avançar terá pela frente o qualificado de Croácia x França; na ida, os Ardentes surpreenderam os atuais vice-campeões do mundo e triunfaram em casa por 2 a 0.