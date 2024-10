Raphinha mantém boa fase no Barcelona com mudança de posição

Raphinha deu duas assistências na vitória do Barcelona sobre o Alavés, pela nona rodada de La Liga (Foto: Cesar Manso / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 04:30 • Barcelona (ESP)

Raphinha tem dividido o protagonismo do ataque do Barcelona na temporada 2024/25. Ao lado de Lewandowski, o atacante brasileiro tem sido cada vez mais efetivo com a mudança de posição, sendo um dos principais nomes da equipe líder em La Liga e melhor ataque da competição: são 28 gols em nove jogos.

➡️ Com brilho de Raphinha, Lewandowski marca hat-trick e Barcelona vence em La Liga

O camisa 11 tem sido a 'cara' do clube catalão. Na vitória sobre o Alavés deste domingo (6), por 2 a 0, no Estádio de Mendizorrotza, o jogador concedeu dois passes para gols do centroavante polaco, além de ter acertado 86% dos passes.

Raphinha, inclusive, atribui a boa fase à mudança imposta pelo técnico Hansi Flick. Desde que começou a atuar mais centralizado e caindo para o lado esquerdo do campo, o jogador chegou ao sexto gol e à quinta assistência em onze jogos na temporada.

- Estamos jogando muito bem. O que mudou mais foi a posição. Nas duas temporadas anteriores joguei mais pela direita, ao fim da temporada passada pela esquerda. Acho que mudou mais a posição. A vontade de jogar bem e ajudar a equipe sempre tive - disse Raphinha à Uefa após a goleada por 5 a 0 contra o Young Boys, na Champions League.

Raphinha foi contratado pelo Barcelona em 2022, vindo do Leeds United, da Inglaterra. Pelo clube espanhol, o brasileiro disputou 97 jogos, marcou 26 gols, deu 29 assistências e conquistou dois títulos: o Campeonato Espanhol da temporada 2022-2023 e a Supercopa da Espanha de 2022.

Raphinha em Barcelona 5x0 Young Boys pela Champions League (Foto: Lluis Gene / AFP)

Raphinha vs Alavés

2 assistências

5 passes decisivos

2 grandes chances criadas

3 desarmes

4/5 duelos ganhos (80%)

25/29 passes certos (86%)

Raphinha pelo Barcelona na temporada 24/25

11 jogos

6 gols

5 assistências

85 mins p/ participar de gol

39 passes decisivos

11 grandes chances criadas

37 finalizações (15 no gol)

15 desarmes

Nota Sofascore 8.00

