Ancelotti abre o jogo sobre interesse da Seleção Brasileira: ‘Falaremos’

Pressionado no Real Madrid, Carlo Ancelotti comentou sobre o interesse da Seleção Brasileira em sua contratação. Além de não ter descartado a possibilidade de dirigir a equipe pentacampeã do mundo, o comandante afirmou que esse tema será pauta no fim da temporada.

- Não tenho nada para falar. No fim da temporada, falaremos disso. Agora não quero falar do meu futuro. Falarei com o clube, não com vocês - disse Ancelotti quando questionado sobre a Seleção Brasileira.

Alvo da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está ainda mais pressionado desde a eliminação na Champions League e não tem garantia na continuidade de seu cargo no Real Madrid. O treinador foi questionado sobre sua presença no Mundial de Clubes e dar críticas que vem recebendo.

- No fim da temporada, tudo será falado com o clube. Conversei com os jogadores e com o clube (após a eliminação na Champions). Estamos na mesma linha. Doídos por termos saído da competição que mais temos êxitos. Nem sempre é possível ganhar. Não há nenhum enfrentamento com o clube. O presidente mostra mais carinho nesses momentos do que quando vencemos.

Desde a demissão de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira trabalha com as possibilidades das chegadas de Ancelotti ou Jorge Jesus. No Real Madrid, o nome de Xabi Alonso ganha força para substituir o italiano após quatro temporadas na equipe espanhola.