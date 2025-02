Raphinha marca, Barcelona vence e encosta no Real Madrid

O Barcelona venceu o Sevilla por 4 a 1, neste domingo (9) em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Os gols da partida foram marcados por Lewandowski, Fermín López, Raphinha e Eric García para o Barça. Pelo lado do Sevilla, a rede foi balançada por Vargas.

continua após a publicidade

➡️ Tottenham é eliminado e ‘Big Six’ perde quatro gigantes na Copa da Inglaterra

Com o resultado, os catalães encostam de vez no Real Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O Barcelona chegou aos 48 pontos, ficando a apenas dois de distância dos Merengues. Os times ainda tem a concorrência do Atlético de Madrid, na segunda posição, com 49 pontos.

Como foi a vitória do Barcelona?

O Barcelona começou a partida da forma que o torcedor gosta de ver nessa atual temporada com Hansi Flick: avassalador. Logo de cara o time Catalão abriu o placar. Mas logo depois, um dos grandes problemas desse time no ano também apareceu: a linha alta. O Sevilla conseguiu empatar com uma bola enfiada para Saul, que saiu sozinho e tocou para o lado. Vargas só teve trabalho de empurrar para dentro.

continua após a publicidade

Na segunda etapa o primeiro gol saiu mais rápido ainda. Logo no primeiro minuto de jogo, Fermín López, que tinha acabado de entrar, fez de cabeça. O destaque ficou também para a assistência de Pedri, que colocou a bola na cabeça do jovem. O filme do primeiro tempo quase se repetiu, o Sevilla marcou outro gol logo apos o Barcelona. Dessa vez, a linha de impedimento do Barça funcionou e o gol foi anulado. O time de Flick não ligou para isso e foi para cima. Aos 55 minutos, Raphinha bateu de direita para fazer o terceiro gol do Barcelona e seu 24º na temporada. No final da partida, ainda deu tempo de Eric García aproveitar para fazer um gol de cabeça, aos 89 minutos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A próxima partida do Barcelona é contra o Rayo Vallecano, também pelo Campeonato Espanhol. Os dois times se enfrentam na segunda-feira (17), às 15h (de Brasília). O time da Catalunha terá a oportunidade de assumir a ponta da tabela.