Com gol de ex-Botafogo, técnico Gustavo Leal comemora primeira vitória no Chile

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 ao lado de André Jardine, o técnico brasileiro Gustavo Leal conquistou neste sábado (8) a sua primeira vitória no comando do Everton de Viña del Mar. Com um gol do ponta uruguaio Diego Hernández, emprestado pelo Botafogo, a equipe do treinador brasileiro venceu o San Luis de Quilota por 1 a 0 e voltou à briga pela vaga no grupo D da Copa do Chile.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estávamos ansiosos pela nossa estreia em casa e hoje a vitória era particularmente importante. Saio muito feliz com a nossa equipe, que foi protagonista da partida. Pelo que apresentamos, honestamente poderíamos ter tido um placar mais elástico - afirmou Leal, de 38 anos, que emenda mais um trabalho fora do Brasil após levar o Atlético de San Luis, filial mexicana do Atlético de Madrid, às semifinais da Liga MX em 2023, na melhor campanha da história do clube.

continua após a publicidade

- Ainda é cedo para comparar o futebol chileno ao mexicano. Mas é muito interessante perceber como os atletas daqui são muito bem formados na parte tática - avalia Gustavo Leal, que entre 2014 e 2019 foi treinador das categorias de base do Fluminense, em Xerém, e participou da formação de nomes como o volante André (Wolves) e os atacantes João Pedro (Brighton), Evanílson (Bournemouth) e Luiz Henrique (Zenit).

A vitória sobre o San Luis embolou o grupo D da Copa do Chile após três rodadas. Agora com 3 pontos, o Everton igualou a pontuação da Universidad Católica, comandada por outro brasileiro, Tiago Nunes, e do próprio San Luis de Quilota. Agora, o time de Gustavo Leal terá dois jogos em casa no returno, cujas três rodadas só acontecem em março e abril.

continua após a publicidade

- Sem dúvidas que o fator casa pode ser o nosso diferencial. Mas não só isso. Conforme o elenco vai se montando e vamos tendo mais semanas de treino, o time vai desenvolvendo maior consciência do que fazer em campo - comenta o técnico brasileiro.

Os jogos da Copa do Chile abriram a temporada 2025 no país. No próximo domingo (16), a equipe de Gustavo Leal visita o Deportes Limache, pela primeira rodada do Campeonato Chileno. Pela Copa Sul-Americana, o Everton estreia contra o Unión Española, no dia 5 de março.