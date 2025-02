O zagueiro Mateus Lusuardi, de 21 anos, especulado no futebol brasileiro na última janela de transferências, marcou seu primeiro gol atuando pelos profissionais no empate do Frosinone por 1 a 1 com o Catanzaro, pela 25ª rodada da Série B italiana, neste sábado (8).

Em um jogo marcado pela forte chuva, o brasileiro mostrou oportunismo ao aparecer como elemento surpresa na área adversária e finalizar duas vezes para, no rebote do goleiro, abrir o placar para o Frosinone no primeiro tempo. Com um golaço, Quagliata empatou para o Catanzaro na segunda etapa e deu números finais à partida.

O resultado mantém o Frosinone na 19ª colocação da competição, situação que não assusta o zagueiro brasileiro.

- Foi um dia muito especial pra mim, que estou começando minha trajetória no futebol italiano. Tivemos um treino aberto nessa semana, o torcedor vem abraçando o time e nós merecíamos ter saído com a vitória. Espero poder fazer mais gols para ajudar a nossa equipe a subir na tabela - disse Lusuardi.

Formado nas categorias de base do Grêmio, o zagueiro canhoto fazia parte do elenco sub-20 do Criciúma quando despertou o interesse do Frosinone. No clube italiano, Lusuardi chamou atenção logo em sua estreia profissional, em dezembro de 2023, ao ser apontado como um dos melhores jogadores em campo na goleada sobre o Napoli por 4 a 0 em pleno Estádio Diego Armando Maradona, pela Copa da Itália.

