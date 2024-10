Jogadores de Chelsea e Nottingham Forest dividem bola no confronto (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 12:13 • Londres (ING)

O Chelsea empatou com o Nottingham Forest por 1 a 1 neste domingo (6), pela sétima rodada da Premier League. Em segundo tempo agitado, Chris Wood abriu o placar para os visitantes e Noni Madueke deixou tudo igual no Stamford Bridge.

Com o resultado, os Blues perderam a chance de encostar no líder Liverpool, mas se mantiveram na quarta colocação, com 14 pontos - quatro atrás dos Reds. Já o Forest, com dez, está em uma confortável nona colocação.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa foi de poucas emoções em Londres. Os dois times fizeram um confronto amplamente estudado e evitaram ceder espaços ao adversário. O principal lance aconteceu já nos minutos finais: em jogada de Madueke pela esquerda, Cole Palmer finalizou travado e o goleiro Sels salvou em cima da linha; no contra-ataque, Gibbs-White cruzou rasteiro, Wood fez o corta-luz e Yates chutou com liberdade, mas Fofana apareceu para travar.

Logo na volta do intervalo, o Forest inaugurou o marcador. Apostando na bola aérea, a equipe de Nuno Espírito Santo ganhou falta perto da linha central e mandou a cavalaria para a área. Em levantamento, Ward-Prowse viajou na entrada da área, Milenkovic subiu para cabecear e Wood se esticou para tocar com o pé direito, tirando de Sánchez e abrindo o placar.

Menos de dez minutos depois, veio o empate. O Chelsea cercou a área adversária e iniciou uma pressão, rapidamente recompensada: com papéis invertidos, Palmer abriu para Madueke, que cortou para o pé esquerdo e bateu fraco, mas com precisão suficiente para deixar tudo igual.

As grandes chances de virada foram paradas por uma tarde brilhante de Sels. Primeiro, Palmer limpou Morato e obrigou o arqueiro a operar dois milagres; nos acréscimos, Nkunku teve a chance em peixinho livre na área, mas testou para nova defesa. João Félix também teve a oportunidade em cruzamento de Pedro Neto, mas cabeceou para fora; do outro lado, Neco Williams e Jota Silva pararam em grande intervenção de Sánchez. Jogo equilibrado e de muita qualidade, mas sem um vencedor.

Jogadores de Chelsea e Forest se envolvem em confusão na Premier League (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 1x1 Nottingham Forest

7ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 6 de outubro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Lee Betts e James Mainwaring (auxiliares); Tony Harrington (quarto árbitro); Jarred Gillett e Wade Smith (VAR)



🥅 Gols: Chris Wood (NFO - 4' 2T); Noni Madueke (CHE - 12' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Moisés Caicedo, Cole Palmer, Marc Cucurella, Levi Colwill, Pedro Neto e Wesley Fofana (CHE); James Ward-Prowse (NFO - duas vezes); Neco Williams e Matz Sels (NFO)

🟥 Cartões vermelhos: James Ward-Prowse (NFO)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill (Tosin Adarabioyo) e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández (João Félix); Noni Madueke (Pedro Neto), Cole Palmer e Jadon Sancho (Mykhailo Mudryk); Nicolas Jackson (Christopher Nkunku)



NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo e Álex Moreno (Morato); Ryan Yates, James Ward-Prowse e Morgan Gibbs-White (Nico Domínguez); Elliot Anderson (Jota Silva), Callum Hudson-Odoi (Anthony Elanga) e Chris Wood (Neco Williams)