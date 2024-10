Com brilho de Raphinha, Lewandowski marca hat-trick e Barcelona vence em La Liga

Lewandowski marcou três gols na vitória do Barcelona sobre o Alavés, pela nona rodada de La Liga (Foto: Cesar Manso / AFP)







Lewandowski e Raphinha guiaram o Barcelona a vitória neste domingo (6). Na partida contra o Alavés, no Estádio de Mendizorrotza, pela nona rodada de La Liga, a equipe catalã venceu por 3 a 0, fora de casa. Os três gols foram marcados por Lewandowski, todos no primeiro tempo da partida.

Com o triunfo, os Culés abrem três pontos do Real Madrid e ampliam a liderança do Campeonato Espanhol, com 24 pontos em nove jogos (oito vitórias e uma derrota). Por outro lado, os Albiazules ocupam a 12ª colocação, com dez pontos.

Como foi o jogo?

O Barcelona construiu sua vitória logo nos primeiros 30 minutos do jogo. Controlando as ações da partida fora de casa, o time catalão abriu o placar logo aos 7 minutos: em cobrança de falta de Raphinha, na lateral do campo de ataque, o brasileiro achou Lewandowski que subiu mais alto que os adversários para marcar de cabeça. Pouco tempo depois, aos 22 minutos, o camisa 11 carregou a bola pelo flanco esquerdo e deixou o polaco em posição para fazer seu segundo tento. Para fechar a primeira etapa, Eric Garcia passou para Lewandowski marcar seu terceiro no duelo.

Na volta do intervalo, o Barcelona seguiu no controle do jogo. Apesar da menor intensidade se comparado com o primeiro tempo, a equipe de Hansi Flick teve mais de 70% de posse de bola e não chegou mais na meta do goleiro Sivera. O Alavés ainda chegou a diminuir com o zagueiro Mouriño de cabeça, mas foi flagrado o impedimento pelos assistentes. Os mandantes tiveram 11 impedimentos no confronto.

Raphinha e Lewandowski comemoram gol do Barcelona contra o Alavés, pela nona rodada de La Liga (Foto: Cesar Manso / AFP)

O que vem pela frente?

Após a volta da pausa internacional da Data Fifa, o Alavés encara o Valladollid em casa, na sexta-feira do dia 18 de outubro, válido pela décima rodada em La Liga. Enquanto isso, o Barcelona duela contra o Sevilla dois dias depois, no domingo (20).

✅ FICHA TÉCNICA

ALAVÉS X BARCELONA

9ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: domingo, 6 de outubro às 11h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz (Espanha)

🥅 Gols: Lewandowski 3x (7'/1°T) (22'/1°T) (32'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Nahuel Tenaglia e Santiago Mouriño (Alavés) e Gerard Martín (Barcelona)

⚽ ESCALAÇÕES

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (ESP)