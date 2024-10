Antony em ação no duelo entre Aston Villa e Manchester United (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 12:10 • Birmingham (ING)

Aston Villa e Manchester United fizeram um jogo sem emoção na sétima rodada da Premier League e empataram em 0 a 0. Sob os olhos do ídolo Alex Ferguson, os Red Devils tiveram atuação sem brilho e não conseguiram balançar as redes.

➡️ Inteligência artificial projeta a classificação final da Premier League 2024/25

Com o resultado, os comandados de Erik ten Hag estacionaram na 14ª colocação, com oito pontos; os Lions, por sua vez, perderam a chance de encostar no líder Liverpool e ficaram em quinto, com 14 pontos - quatro a menos em relação aos Reds.

👀 COMO FOI O JOGO?

O primeiro tempo foi completamente morno, sem grandes oportunidades. A melhor do Villa foi criada logo aos 7', em chute forte de Rogers que passou perto da trave de Onana; Garnacho foi o autor da principal jogada do United, pelo lado esquerdo, mas parou em boa intervenção de Emiliano Martínez.

Na segunda etapa, os goleiros trabalharam rapidamente. Emiliano Martínez foi obrigado a salvar bom chute de Rashford, contando com ajuda do travessão para evitar o gol dos Red Devils; de fora da área, Tielemans soltou um petardo e Onana espalmou para escanteio. O poste superior dos Lions foi salvador novamente aos 23', quando Bruno Fernandes cobrou falta com capricho. Sem grandes emoções, o jogo terminou empatado sem gols.

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa 0x0 Manchester United

7ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 6 de outubro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

🕴️ Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Neil Davies e Akil Howson (auxiliares); Simon Hooper (quarto árbitro); John Brooks e Gary Beswick (VAR)



🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Ross Barkley (AVL); Christian Eriksen, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Marcus Rashford e Victor Lindelöf (MUN)

🟥 Cartões vermelhos: -

➡️ Vini Jr. tem lesão confirmada no Real Madrid e pode desfalcar Seleção

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa (Diego Carlos), Pau Torres e Lucas Digne (Ian Maatsen); Ross Barkley e Youri Tielemans; Leon Bailey (Jhon Durán), Morgan Rogers e Jaden Philogene; Ollie Watkins



MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

André Onana; Noussair Mazraoui (Victor Lindelöf), Harry Maguire (Matthijs de Ligt), Jonny Evans e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo (Casemiro), Christian Eriksen e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund (Joshua Zirkzee) e Marcus Rashford (Antony)