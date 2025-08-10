Com show de Raphinha, Barcelona vence Como e leva o amistoso Troféu Joan Gamper
Barcelona atropelou time comandado por Cesc Fàbregas, ex-jogador do Barça
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona atropelou o Como, da Itália, por 5 a 0, neste domingo (10), e conquistou o Troféu Joan Gamper. O brasileiro Raphinha brilhou com um gol e uma assistência, assim como Fermín López e Lamine Yamal, que marcaram duas vezes cada. O tradicional torneio amistoso de pré-temporada chegou à sua 58ª edição em 2025.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Partida do Barcelona em LaLiga pode ser disputada nos Estados Unidos
Futebol Internacional10/08/2025
- Futebol Internacional
Barcelona afasta ‘melhor jogador do mundo’ e o vê como dúvida para estreia em La Liga
Futebol Internacional09/08/2025
- Futebol Internacional
Após crise, Barcelona toma decisão final sobre ídolo do clube
Futebol Internacional09/08/2025
Último jogo antes do início da La Liga, no próximo sábado (16), contra o Mallorca, a partida foi mais uma oportunidade de Hansi Flick testar novas peças recém-chegadas à equipe, como o goleiro Joan García e o atacante Marcus Rashford, que foram titulares. O desempenho do Barça reforçou o peso do setor ofensivo do time, com o ótimo entrosamento entre Yamal e Raphinha, apoiado pela efetividade de Fermín López. O inglês Rashford também mostrou que pode ser uma boa opção no revezamento do ataque, visando manter o alto nível competitivo.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
⚽ Como foi a partida entre Barcelona e Como pelo Troféu Joan Gamper?
O Barcelona começou com mais volume de jogo, mas pouca efetividade. O primeiro lance de perigo veio com Yamal, pelo lado direito, em infiltração pelo meio e chute de fora da área, passando perto da trave direita de Butez. Na jogada seguinte, no entanto, o lateral Vojvoda saiu jogando errado na defesa e deixou a bola cair nos pés de Fermín López, que não desperdiçou e abriu o placar aos 21 minutos. Com mais pressão, Yamal fez boa infiltração e a bola voltou novamente para López, dando lindo chute e anotando mais um em sua conta pessoal. E não deu nem tempo do Como respirar, pois o mesmo López lançou Rashford pela direita e passou para Raphinha fazer o dele. O brasileiro teve a chance de ser garçom também após novo erro na saída de bola da equipe italiana, com roubada de bola do camisa 11 e passe para Yamal, que só teve o trabalho de encostar para o fundo da rede, aos 42 minutos.
No intervalo, ambos os treinadores mexeram. García e Rashford deram lugar a Koundé e Ferran Torres, no Barça; e Brempt, Monzón e Douvikas saíram para as entradas de Rodriguez, Cunha e Ramón, na equipe comandada pelo ex-Barcelona Cesc Fàbregas. E a alteração de Hansi Flick surtiu efeito imediato: na primeira participação de Torres no jogo, ele passou a bola para Yamal, que deu um belo tapa no canto direito do Como. Fàbregas fez tripla mexida (Addai, Vale e Baturina por Diao, Moreno e Caqueret), o que deu um fôlego aos italianos contra um Barça já em ritmo mais baixo – o que não foi suficiente para fazerem o gol de honra. Na metade da etapa, Hansi Flick usou mais substituições, trocando de Jong e Pedri por Casadó e Gavi, respectivamente. Aos 25 minutos, o ex-jogador do clube catalão Sergi Roberto – hoje no Como – deu lugar a Perrone e foi aplaudido de pé pelos torcedores do estádio na saída do gramado. No fim da partida, o treinador alemão rodou o elenco espanhol e trocou Raphinha, Gavi (que havia acabado de entrar) e Yamal por Dro Fernández, Toni Fernández e Bardghji. Fàbregas fez o mesmo e, faltando dois minutos para o fim do jogo, substituiu Kempf e Paz por Engelhardt e Cutrone.
📄 Escalações
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Balde (Martin), R. Araujo (Christensen), Cubarsí, García (Koundé); F. de Jong (Casadó), Pedri (Gavi - T. Fernández), Raphinha (Dro Fernández), F. López, Lamine Yamal (Bardghji); Marcus Rashford (Torres).
⚪🔵 Como (Técnico: Cesc Fàbregas)
Butez; Vojvoda, Kempf (Engelhardt), Valle (Moreno), Van der Brempt (Ramón); Paz (Cutrone), Sergi Roberto (Perrone), Baturina (Caqueret), Addai (Diao), Monzón (Cunha); Douvikas (Rodriguez)
✅ Ficha técnica
Barcelona 🆚 Como
Troféu Joan Gamper
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Johan Cruyff, na Catalunha;
🥅 Gols: Fermín López, 21'/1°T (1-0); Fermín López, 35'/1°T (2-0), Raphinha, 37'/1°T (3-0); Lamine Yamal, 42'/1°T (4-0); Lamine Yamal, 47'/2°T (5-0)
🟨 Cartão amarelo: —
🟥 Cartão vermelho: —
🏆 Troféu Joan Gamper
O Troféu Joan Gamper é um torneio internacional amistoso realizado na véspera do início da temporada europeia, geralmente em agosto, nomeado em homenagem a Joan Gamper, membro fundador, jogador e, posteriormente, presidente do clube. Criado em 1966, já foi feito em formato de quatro equipes, mas passou a ser jogo único a partir de 1997, o que se mantém até os dias atuais. O último vencedor foi o francês Mônaco, por 3 a 0, contra os donos da casa, em 2024.
📆 O que vem por aí?
O Barcelona começa oficialmente a temporada no próximo sábado (16), às 14h30 (horário de Brasília), contra o Mallorca, fora de casa, pela primeira rodada da La Liga. O Como também estreia no sábado (16), às 13h30 (horário de Brasília), pela Copa da Itália. O adversário será o Fußball Club Südtirol, da região italiana de Bolzano.
- Matéria
- Mais Notícias