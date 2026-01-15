Raphinha joga? Veja escalações do Barcelona para o jogo da Copa do Rei
Brasileiro começará no banco de reservas; Yamal será o titular
Visando uma vaga nas quartas de final da Copa do Rei, o Barcelona enfrenta o Racing pelas oitavas de final da competição. Para o duelo, Hansi Flick escalou uma equipe mista, mesclando titulares e reservas. No ataque, Raphinha começa no banco, enquanto Lamine Yamal, o camisa 10 da equipe, está confirmado entre os titulares. Confira a escalação:
Veja os 11 iniciais escalados por Hansi Flick🔵🔴
Pelas oitavas de final da Copa do Rei, o Barcelona terá um time misto para o duelo contra o Racing Santander. Joan García será o titular embaixo das traves. Na linha defensiva, Flick escalou força máxima: Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Balde. As mudanças ocorrem no meio-campo, onde Marc Casadó e Bernal assumem a titularidade ao lado de Dani Olmo. No ataque, Raphinha começa no banco, dando lugar a Rashford. Ferran Torres e Yamal completam o trio ofensivo.
⚽ GOL: Joan García
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Cubarsí
⚽ ZAG: Gerard Martín
⚽ LTE: Baldé
⚽ MEI: Casadó
⚽ MEI: Bernal
⚽ MEI: Dani Olmo
⚽ ATA: Yamal
⚽ ATA: Ferran Torres
⚽ ATA: Rashford
Racing x Barcelona: onde assistir ao duelo da Copa do Rei
Racing Santander e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida será realizada no El Sardinero, em Santander (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
✅ FICHA TÉCNICA
Racing 🆚 Barcelona
Oitavas de final — Copa do Rei
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: El Sardinero, em Santander (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: José María Sánchez
🚩 Assistentes: Raúl Cabañero, Juan José López e Guillermo Cueto (quarto árbitro)
📺 VAR: David Gálvez (VAR1) e Óliver De La Fuente (AVAR)
