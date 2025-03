Barcelona e Osasuna se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h00 (de Brasília), no Olímpico Lluis Companys, em Barcelona. Pela 27ª rodada da La Liga, a partida foi adiada para esta quinta (27) em virtude da morte do médico da equipe blaugrana Carlos García, de 40 anos. Confira as escalações confirmadas de ambas as equipes:

⚽ ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Kounde, Iñigo Martínez, Eric Garcia, Baldé; De Jong, Pedri, Gavi e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferrán Torres.

Osasuna (Técnico: Vicente Moreno)

Herrera; Areso, Herrando, Catena, Cruz; Moncayola, Ibanez, Muñoz; Oroz, Arnaiz, Raul Garcia.

O Barcelona vive uma fase espetacular na temporada 2024/25. O time da Catalunha ainda não perdeu neste ano, é líder da La Liga e passou para as quartas de final da Champions League. Na última partida, a equipe blaugrana venceu o Atlético de Madrid de virada e manteve-se no topo da tabela do Campeonato Espanhol. O destaque Raphinha e será poupado, tendo em vista que jogou na última terça-feira (25) contra a Argentina. O zagueiro Ronald Araujo também não joga devido ao desgaste da Copa América.