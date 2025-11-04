Raphinha detalha relacionamento com Yamal: 'Nós nos desafiamos'

Em entrevista à revista "GQ", o atacante Raphinha falou sobre sua convivência com Lamine Yamal no Barcelona e destacou o espírito de parceria e competição saudável entre os dois pontas. O brasileiro, atualmente em recuperação de uma lesão sofrida no fim de setembro, disse que o relacionamento com o jovem espanhol vai muito além do campo e que ambos se ajudam a evoluir.

Raphinha explicou que a relação com Yamal é marcada por respeito, companheirismo e incentivo mútuo. O brasileiro ressaltou que, embora ambos disputem o protagonismo, o ambiente entre eles é de cooperação. Segundo o jogador, essa sintonia tem sido um fator importante para o bom desempenho de ambos nas últimas temporadas.

– Não existe rivalidade. O que realmente existe entre nós é um desejo mútuo de dar o nosso melhor, de nos motivarmos e de ajudar a equipe a ter sucesso. Nós nos desafiamos em campo, mas sempre de forma construtiva, nunca pessoalmente – afirmou.

Raphinha contou ainda que o relacionamento se estende fora das quatro linhas, e que o convívio diário reforça o vínculo entre eles. Para o brasileiro, a troca constante de experiências e o apoio mútuo são parte essencial do ambiente positivo que vivem no Barcelona.

– Fora do futebol, nossa relação é muito forte. Compartilhamos risadas, experiências e nos apoiamos dentro e fora de campo. Sinto que Lamine é da família – completou.

Carreira de Raphinha em pauta

Além de falar sobre Yamal, o ponta brasileiro também comentou o momento da carreira e a evolução pessoal desde que chegou ao clube catalão. Mesmo lesionado, Raphinha se disse mais maduro, confiante e consciente do papel que desempenha dentro do elenco comandado por Hansi Flick.

– O que torna este momento tão único é a combinação de crescimento técnico, experiência acumulada e equilíbrio mental. Hoje, sinto que posso jogar com mais liberdade, ler melhor o jogo e lidar com a pressão de forma mais madura – reconheceu.

Em outro momento da entrevista, o jogador deu um leve desabafo sobre a sua posição na premiação da Bola de Ouro. Embora ter terminado em quinto, Raphinha acredita que jogou o suficiente para ter alcançado uma posição mais alta, e isso foi uma decepção.

– Foi uma decepção pessoal. Quando você se dedica tanto, trabalha todos os dias e sente que teve uma temporada incrível, naturalmente espera estar entre os melhores. Terminar em quinto foi uma honra, claro, mas minhas expectativas eram maiores – declarou.

Desejo de Copa do Mundo e se aposentar no Barcelona

Raphinha também comentou sobre o futuro e reforçou o desejo de permanecer no Barcelona por muitos anos. O jogador destacou o carinho pelo clube e pela cidade, mas ponderou que o futebol é imprevisível e prefere pensar no presente.

– Se as circunstâncias permitirem, seria uma honra passar o resto da minha carreira aqui, conquistando títulos, ajudando os jogadores mais jovens e deixando minha marca na história do clube – disse.

Por fim, o brasileiro reafirmou um objetivo que carrega desde a infância: conquistar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Para ele, erguer o troféu seria a realização máxima de sua trajetória.

– Ganhá-la com o Brasil seria o maior sonho da minha carreira. Desde criança, quando jogava descalço nas ruas de Restinga, sonho com esse momento: representar meu país no maior palco do futebol e lutar pelo título mais importante que existe – concluiu.

