Harry Kane quebra recorde de Haaland na Bundesliga

Após vitória do Bayern de Munique por 4 a 0 sobre o Heidenheim pela Bundesliga, Harry Kane quebrou recorde de Haaland na competição e está perto de conquistar o primeiro título de sua carreira. O atacante inglês se tornou o mais rápido a chegar em 60 gols no Campeonato Alemão ao fazê-lo em seu 60º jogo - média impressionante de um gol por jogo. A marca anterior era do norueguês Haaland, que atingiu o mesmo número de gols em 65 partidas pelo Borussia Dortmund, cinco a mais que Kane.

Harry Kane chegou ao Bayern em 2023/2024, após chegar do Tottenham por 100 milhões de euros. Em sua temporada de estreia, o atacante fez 44 gols e deu 12 assistências em 45 jogos, mas foi eliminado na semifinal da Champions pelo Real Madrid e viu o Bayer Leverkusen ter a melhor temporada de sua história: campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

Na temporada atual, o Bayern lidera a Bundesliga com 72 pontos em 30 partidas, e é seguido pelo Bayer Leverkusen. O inglês tem 24 gols e 9 assistências na competição e chegou ao recorde de menos jogos para fazer 60 gols na história da liga.

Harry Kane nunca conquistou um título em sua carreira

Apesar do recorde e dos mais de 400 gols na carreira, Harry Kane nunca conquistou um título. O atacante inglês começou sua carreira profissional no Tottenham, mas foi emprestado para Millwall, Norwich City e Leicester para ganhar rodagem. A partir da temporada de 2013/2014, o atacante começou a ganhar destaque no time dos Spurs, e se tornou o maior artilheiro da história do time, com 280 gols. Apesar do sucesso individual, Kane nunca levantou um troféu com o Tottenham, sendo vice campeão por quatro oportunidades.