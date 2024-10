Jornal espanhol diz que Vini Jr está ‘no limite’ mentalmente

Vini Jr em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







30/10/2024

Na Bola de Ouro, Vini Jr ficou em segundo lugar no prêmio de melhor jogador jogador do mundo, atrás de Rodri, do Manchester City. Nesta quarta-feira (30), o jornal "As", da Espanha, destaca que o brasileiro está abalado pela decisão da France Football.

De acordo com o jornalista Marcos Ruiz, o staff de Vini Jr está sentindo a perda do prêmio.

- O golpe psicológico foi importante. Houve um consenso geral de que o prêmio era seu [do Vini Jr]. Ele trouxe cerca de 50 pessoas a Espanha para comemorar. Além disso, foi preparada uma grande festa para quarta-feira numa sala em Madrid e a abertura de uma loja Nike tendo ele como protagonista no centro da capital. Ele parecia um vencedor - disse o jornalista espanhol.

Na matéria original, os motivos da perda de Vini Jr foram analisados pelos jornalistas do veículo espanhol.

- A primeira conclusão a que se chega é que, muito provavelmente, os votos de Vinicius foram afetados pelos que podem ter recebido os seus companheiros Bellingham e Carvajal, especialmente o inglês. Alguns tiraram votos de outros, é inevitável - destacou Marcos Ruiz.

Na temporada 2023/24, Vini Jr. fez 26 gols em 49 jogos, além de 11 assistências. Com a camisa do Real Madrid, o atacante foi campeão da Champions League, Supercopa da Espanha e La Liga. Por outro lado, a decepção ficou por conta das atuações ruins com a camisa da Seleção Brasileira.

Enquanto isso, Rodri fez mais jogos que Vini Jr. Ao todo foram 63 jogos, com 12 gols e 14 assistências. Além disso, venceu a Premier League, Supercopa da Europa, Mundial de Clubes da FIFA pelo Manchester City, além da Eurocopa pela seleção espanhola.

