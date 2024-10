Benzema revela conversa com Vini Jr: ‘Ele estava triste’

Vini Jr e Benzema foram companheiros de Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)







Publicada em 30/10/2024 - 12:57 • Madri (ESP)

Karim Benzema, ex-jogador do Real Madrid, conversou com Vini Jr após o brasileiro ficar sem o prêmio de melhor jogador do mundo da Bola de Ouro, na segunda-feira (28). A entrevista foi divulgada no programa de TV espanhol "El Chiringuito".

Na conversa entre Benzema e Vini Jr, o francês revelou que o ex-companheiro de Real Madrid esperava vencer o prêmio.

- Eu falei com ele, escrevemos mensagens. Ele estava triste, é normal. É complicado quando todo mundo vê que você é o Bola de Ouro e algumas horas antes te dizem que você não vai ganhar. Ele é um bom menino, vai seguir trabalhando e um dia vai ganhar - disse Benzema.

Além disso, Benzema reconheceu que Vini Jr merecia o prêmio e reforçou o comprometimento dele como atleta.

- Não quero falar sobre a France Football ou a França. Como já disse, e não é apenas este ano, quando eu estava no Madrid também, Vinicius é um jogador que se esforçou muito. Não se trata apenas de marcar gols. Na Liga dos Campeões que o Madrid ganhou na temporada passada, ele foi decisivo em cada partida. Acredito que não há ninguém mais merecedor do que Vinicius - opinou o atacante.

Benzema comentou sobre Rodri, do Manchester City, que foi eleito o Bola de Ouro. O camisa 9 foi o vencedor da Bola de Ouro em 2022, terminando à frente de Sadio Mané e Kevin De Bruyne.

- Não tenho nada contra o Rodri. Quando eu estou no sofá, assistindo ao futebol na televisão, poucas vezes vejo alguma coisa que me faz suspirar. E o Vinicius faz isso sempre, fez isso mais uma vez [contra o Borussia Dortmund, na final da Champions]. Ele merece a Bola de Ouro - apontou.

Em 2020, Vini Jr e Benzema se envolveram em uma polêmica, na qual o francês reclamou do desempenho do ex-Flamengo, sugerindo que os jogadores do Real Madrid não deveriam mais passar a bola para Vini. A situação foi superada, e a dupla teve grande desempenho juntos no ano seguinte.

