Alvo definido! Arsenal mira contratação de novo ‘camisa 9’

A temporada 23/24 segue nada fácil para o técnico Mikel Arteta. Sofrendo com muitos desfalques, principalmente no ataque, o Arsenal monitora o mercado na busca de um "camisa 9". Segundo a “Sky Sports”, o nome da vez é o francês Hugo Ekitiké, atualmente no Eintracht Frankfurt.

continua após a publicidade

➡️Promessa do Real Madrid e filho de craque brasileiro é convocado pela Espanha

O atacante francês, de 22 anos, deve deixar a equipe alemã na próxima janela do meio do ano. Ao menos, é o que informa a “Sky Sports” da Alemanha. No entanto, o Eintracht Frankfurt irá pedir uma compensação financeira para "deixar" o atacante sair. No caso, o valor seria de 80 milhões de euros (R$ 506,4 milhões, na cotação atual).

Quem é Hugo Ekitiké

Formado nas categorias de base do Reims, da França, o atacante se transferiu para o PSG em 2022, por empréstimo. Um ano depois foi comprado de forma definitiva. Em 2024, Ekitiké foi emprestado ao Eintracht Frankfurt e no mesmo ano foi comprado. Nesta temporada, ele soma 18 gols e seis assistências em 36 partidas.

continua após a publicidade

Números de Hugo Ekitiké no Campeonato Alemão 2024/25, de acordo com o “Sofascore”:

1º do time em gols esperados marcados: 17,12 (13) Vice-artilheiro do time: 13 gols 2ª melhor nota do time: 7,27 2º do time em participações em gols: 18 2º do time em frequência de gols em minutos: 139 2º do time em chutes realizados: média de 3,5 por jogo 2º do time em chutes certos: média de 1,5 por jogo 3º do time em grandes chances criadas: 5 3º do time em assistências esperadas assistidas: 3,62 (3)

Ekitiké em campo pelo Eintracht Frankfurt, contra o Bayer Leverkusen (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional