Jogo da Champions é paralisado por questões religiosas; entenda

O jogo entre Barcelona e Benfica, pela Champions League, foi paralisado pela arbitragem ainda dentro da primeira etapa do confronto. Aos 16', o árbitro François Letexier apontou para o relógio e permitiu a alguns atletas que se dirigissem à beira do gramado para cumprir o controle de alimentação traçado pela comissão técnica.

O motivo se deve à religião de alguns dos jogadores que estavam em campo. Lamine Yamal, do Barcelona, e a dupla formada por Aktürkoglu e Orkun Kökçü são muçulmanos, e estão vivendo o mês do Ramadã, o que os leva a cumprir um jejum entre o nascer e o pôr do sol.

Na paralisação permitida pelo corpo arbitrário, os jogadores puderam se alimentar para a quebra do jejum, com alimentos rápidos e bebidas energéticas, conforme recomendado pelos especialistas. Nos respectivos bancos, o blaugrana Ansu Fati e o encarnado Amdouni, também seguidores da religião islâmica, seguiram o protocolo.

Não há obrigatoriedade de paralisação por parte da arbitragem, mas existe um bom senso entre as autoridades e entidades para que não haja prejuízo ao desempenho dos jogadores. Muitos, inclusive, já costumam manter a tradição de parada técnica para alimento dos futebolistas em competições nacionais.

✅ O que Barcelona e Benfica precisam fazer para passar?

O duelo entre Barcelona e Benfica é válido pelas quartas de final da Champions. Por ter vencido a ida por 1 a 0 no Estádio da Luz, com gol do brasileiro Raphinha, resta ao time comandado por Hansi Flick apenas administrar um empate na Catalunha. Para os visitantes de Bruno Lage - técnico com passagem pelo Botafogo -, uma vitória por dois gols ou mais de diferença basta para o avanço; vantagem mínima em favor dos portugueses leva o confronto à prorrogação e, se existir necessidade, aos pênaltis.