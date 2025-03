Estrela do Milan, Rafael Leão foi alvo de críticas por parte de Emanuele Giaccherini, ex-jogador da Itália. Segundo ele, o atacante português está perdendo seu tempo defendendo as cores da equipe de Milão. Giaccherini também acredita que Leão deveria ter se tornado jogador do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Rafael Leão é um talento enorme e inexplorado. Se eu tivesse o talento dele, teria jogado 15 anos no Real Madrid com a minha própria cabeça. Como dizem na minha casa: 'Deus dá nozes a quem não tem dentes' - disse Giaccherini, que atualmente é comentarista esportivo.

continua após a publicidade

Rafael Leão ainda é novo, tendo 25 anos de idade e contrato junto ao Milan até junho de 2028. O português é protagonista dos Rossoneri desde 2019, porém, seu sucesso nunca, de fato, foi transformado em grandes conquistas coletivas. Em seus quase seis anos no clube, foi campeão apenas duas vezes: Campeonato Italiano em 2021/2022; e Supercopa da Itália em 2024/2025.

O mercado indica concordância com a fala de Giaccherini, uma vez que Rafael Leão é alvo de diversos rumores mundo afora para deixar o Milan. Na última janela, por exemplo, o nome do português foi colocado em pauta em times como Barcelona e Liverpool. A equipe italiana sabe do assédio, mas também da importância do jogador e, por isso, trabalha ao máximo para não negociá-lo.

continua após a publicidade

Rafael Leão durante partida do (Foto: Milan Fabrizio Carabelli/SOPA Images)

➡️ Alvo definido! Arsenal mira contratação de novo ‘camisa 9’

Sob o comando de Sérgio Conceição, novo técnico do Milan, Rafael Leão segue em alta na temporada, já tendo contribuído com dez gols e nove assistências em 39 jogos de todas as competições, sendo 30 como titular.