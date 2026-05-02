Time de 'Deadpool' fica no quase; Championship define playoffs com drama na última rodada
Ipswich Town garante acesso; Millwall, Southampton, Middlesbrough e Hull City estão nos playoffs
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A segunda divisão do Campeonato Inglês chegou ao fim neste sábado (2) com um roteiro digno de cinema – mas sem o final feliz para o Wrexham, clube do ator Ryan Reynolds, intérprete do personagem Deadpool. A equipe galesa começou o dia na sexta posição, a última que garante vaga nos playoffs de acesso à Premier League, mas acabou superada pelo Hull City na reta final da competição.
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O Ipswich Town garantiu o segundo acesso automático ao lado do Coventry City, já campeão antecipado. Com a vitória sobre o QPR em casa, o clube assegurou seu retorno imediato à elite do futebol inglês. Millwall e Middlesbrough, que também sonhavam com o acesso direto, terminaram na terceira e quarta posições e agora disputarão os playoffs.
Wrexham viveu drama na última rodada
O Wrexham recebeu o Middlesbrough em sua casa, precisando vencer para garantir a classificação. O time saiu atrás logo no início, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. A alegria durou pouco: o empate veio minutos depois, e o placar não se alterou na etapa final.
Enquanto o empate se desenhava no País de Gales, o Hull City fazia sua parte em casa. Com dois gols de Oli McBurnie, a equipe venceu o Norwich City e garantiram a sexta posição. O Derby County, que também sonhava com a vaga, chegou a estar momentaneamente na zona de classificação, mas acabou derrotado.
A diretoria do Wrexham já havia afirmado antes da rodada que a temporada seria considerada um sucesso independentemente do resultado. O clube, que há três anos disputava a quinta divisão inglesa, alcançou sua melhor colocação na história. Mesmo assim, a eliminação na última rodada deixou um gosto de oportunidade perdida.
Playoffs da Championship têm datas e confrontos definidos
Com o fim da temporada regular, restam quatro clubes na briga pela última vaga na Premier League: Millwall, Southampton, Middlesbrough e Hull City. O valor estimado do acesso gira em torno de 100 milhões de libras (cerca de R$ 765 milhões) apenas em cotas de televisão, o que torna a disputa uma das mais valiosas do futebol mundial.
Os confrontos das semifinais serão os seguintes:
- Millwall (3º) x Hull City (6º)
- Southampton (4º) x Middlesbrough (5º)
Os jogos de ida acontecem nos dias 8 e 9 de maio. As partidas de volta estão marcadas para 11 e 12 de maio. O Millwall e o Southampton decidem em casa por terem terminado a temporada regular à frente de seus adversários. Não há vantagem do gol fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.
A grande final está marcada para o dia 23 de maio, no estádio de Wembley, em Londres. O vencedor garantirá o terceiro e último acesso à Premier League na temporada 2026/27. Na temporada passada, o Sunderland foi o campeão dos playoffs, derrotando o Sheffield United na final e retornando à elite após oito anos de ausência.
Além da briga na parte de cima, o rebaixamento já estava definido antes da última rodada. Oxford United, Leicester City e Sheffield Wednesday caíram para a League One, a terceira divisão inglesa.
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