Veja gols de Barcelona x Newcastle: Raphinha abre o placar e Elanga faz doblete
Duelo está empatado em 2 a 2
Nesta quarta-feira (18), Barcelona e Newcastle se enfrentaram no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, no Camp Nou. O primeiro duelo, na Inglaterra, terminou empatado por 1 a 1, com Lamine Yamal salvando os blaugranas da derrota nos minutos finais. Desta vez, em casa, o Barcelona saiu na frente com Raphinha, mas viu Elanga empatar duas vezes para os ingleses. Marc Bernal também marcou para os donos da casa. Veja os gols do duelo:
O primeiro gol saiu dos pés de Raphinha. O Barcelona construiu uma boa jogada saindo do campo de defesa. Yamal recebeu no meio-campo e aplicou um drible de corpo, deixando o zagueiro Thiaw, que fazia pressão alta, no chão. Com um homem a menos na linha defensiva, os marcadores fecharam em cima do camisa 10, que tocou em profundidade para Raphinha. O brasileiro dominou, mas deixou para Fermín López, que devolveu ao camisa 11. Raphinha então dominou e bateu colocado no canto para abrir o placar.
O jogo ficou eletrizante, e nove minutos depois, o empate veio. O Barcelona era melhor no duelo, mas o Newcastle conseguiu acionar um contra-ataque rápido. A equipe inglesa explorou a lateral, e Anthony Gordon avançou, vendo Elanga se sobressair frente aos defensores blaugranas. O atacante recebeu livre de marcação e chutou rasteiro para igualar o placar.
O empate durou pouco. Em jogada ensaiada, a bola foi alçada na área, e Gerard Martín cabeceou para o meio. Mesmo com diversos defensores do Newcastle no local, Marc Bernal foi mais rápido que todos e completou para o gol, recolocando o Barcelona na frente.
O Newcastle não se abateu e passou a pressionar no campo de ataque. Tentando sair da pressão inglesa, Yamal recebeu a bola, mas errou o toque de calcanhar e deu de presente para os Magpies. Hall recebeu e tocou para Harvey Barnes, que cruzou rasteiro e encontrou Elanga livre. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, decretando o segundo empate na partida.
